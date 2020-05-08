【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？

39歲的鍾欣潼（阿嬌）在2018年11月，與被譽為「醫界王陽明」的台灣醫生賴弘國註冊結婚，二人在美國和香港舉辦兩場盛大婚禮，台前幕後均不時放閃。未料這段婚姻僅維持15個月，二人於今年3月1日離婚，此消息引發兩岸三地關注，網民大歎賴弘國有樣有事業，「金童玉女居然離婚，好遺憾」。

阿嬌公司回應表示，承認雙方已簽分居協議，希望能夠給雙方一個冷靜期。「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很尊重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心」。

賴弘國樣似王陽明 與阿嬌認識4個月閃婚

賴弘國畢業於台灣私立輔仁大學醫學系，早年還參演過綜藝節目《康熙來了》，小S都讚他是張孝全同王陽明的合體。原本是北醫附設醫院婦產科醫師的他，近年就轉戰到醫美診所任職，就任於台灣藝人陳怡蓉老公薛博仁開設的醫美診所工作。

▲ 今年2月14日，賴弘國發布二人合照（圖片來源：賴弘國IG）

賴弘國與阿嬌經由賴的友人介紹認識，交往不到4個月就閃電結婚。當時有報道指，賴弘國十分珍惜阿嬌，自曝跟阿嬌結婚結到快破產，為買婚戒還把卡刷爆。

其實，賴弘國在阿嬌之前還有一段婚姻，對象是有「華航林依晨」之稱的Ivy Chao，但這段婚姻只維持半年。加上今次，賴弘國已是二度離婚。

離婚後仍發甜蜜合照 阿嬌回覆「情人節快樂」

雖然外界看來，二人郎才女貌十分登對，但有報道稱，二人不合早有端倪。賴弘國和醫生好友合開的醫美診所「越美學」開幕時，團隊要求賴弘國請阿嬌一起來站台開幕，當時就傳出賴弘國搞不定阿嬌，能否來站台一直沒給答案，最後阿嬌是以不受訪不開口才答應現身。

▲ 二人同遊大阪（圖片來源：賴弘國IG）

還有消息指，阿嬌是主動提出離婚的一方，而賴弘國亦曾試圖挽回。有台灣記者向賴弘國求證，而男方亦承認今年3月1日已與阿嬌離婚，「她不愛我啊」。他又指阿嬌前年美國婚禮後已經後悔結婚，但因為已經與內地真人騷節目《爸媽學前班》簽約，所以才維持婚姻關係。據悉，《爸媽學前班》是在2018年10月開播。

不過，在今年3月14日，也就是二人已簽離婚紙兩星期時，賴弘國還在個人IG發布甜蜜合照，並配文「白色情人節快樂」，還標註#missyousomuch，阿嬌也回覆稱「情人節快樂」。

▲ 今年3月14日，賴弘國發布二人合照，此時二人已離婚（圖片來源：賴弘國IG）

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