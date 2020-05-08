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【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞

經濟脈搏 17:10 2020/05/08

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中美高級貿易談判代表周五通話，同意加強經濟及衛生合作，努力為落實中美首階段貿易協議的落實創造有利氛圍和條件，並會保持溝通。中美高級官員通話無疑為兩國關係釋正面訊號，然而，在美國總統特朗普（Donald Trump）多次批評中國隱瞞疫情，又威脅可能對華加徵新關稅的背景下，中美貿易前景仍存在3大不樂觀因素。

協議規定　每半年舉行一次會議

首先，按照中美雙方今年1月中簽署的首階段貿易協議，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆欽（Steven Mnuchin ）等貿易談判代表，同意每6個月舉行一次會議，就貿易協議進展發表看法，推動解決貿易紛爭。周五的通話雖較原定半年一次的會議提早，但也不屬於非常突破的進展，為協議既定的安排。

疫情下　進口美貨目標壓力加大

第二，根據協議文本，中國同意以2017年為基準，在兩年內增購2,000億美元美國商品及服務。不過，中美首階段貿易協議簽訂後不久便爆發新冠疫情，對兩國經濟造成巨大衝擊。以美元計算，中國今年首4個月自美進口商品按年下降5.9%，中國要想完成中美協議規定、首年新增逾760億美元進口目標的壓力日益加大，一旦不能達標、履行協議，特朗普可隨即作出反應。

美大選在即　與拜登頻打中國牌

第三，今年11月美國將舉行總統大選，美國總統特朗普和預定成為美國民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden），近期都打出中國牌抨擊對方，互鬥對華強硬立場。其中，被指抗疫不力的特朗普不斷將矛頭指向世衞及中國政府，預計在爭取連任、早日重振經濟的巨大壓力下，特朗普不會輕言放棄對華極限施壓這張牌，中美貿易關係在大選前，也難言一帆風順。

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責任編輯：伍樂

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