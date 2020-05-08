【台灣疫情】紓困派錢本是好事 台灣為何一度生混亂？台媒列3個原因

因應新冠疫情衝擊，多地實行派錢、派消費券等措施以紓民困。在台灣，勞工紓困貸款自4月30日起開辦，最高10萬元（新台幣，下同），行政院則加碼提供1萬元紓困金，5月6日起開始申請。申請首日，全台各地公所湧入大批民眾，但有些不符資格，上演「萬元紓困之亂」，加上程序麻煩、申請成功率低，民眾生出不滿情緒。

多人沒有確切證明 只能白跑一趟

據台灣中央社報道，領取紓困金有條件限制，包括因疫情請假或無法從事原有工作，或雖有工作但每月工作收入減少，致家庭生計受困者，申請時需帶上證明文件（如從事工作受疫情影響的證明等）。不過在現場，大多數人因拿不出工作受影響的確切證明而白跑一趟。

【中國經濟】全國共發放逾190億元消費券 真能促消費嗎？

【肺炎疫情】武漢將發放規模5億元消費券 要上APP搶非人人有獎

公告停業才3天！ 台灣麻布茶房「復活」繼續營業（更新版）

唐鳳成就網民用APP捐口罩願望 原來她是台灣首位「無性別」閣員

台中打零工陳姓男子說，工地都是直接拿現金，哪裡會有薪資匯款證明，已經1個多月沒工作，聽到有政府補助就到公所申請。另有出家人表示，平日到各廟宇參加法會或參加各種宗教活動，都有功德金的收入，如今大多法會取消，在收入減少下希望申請紓困，但真的不知道要如何提出工作證明。

苗栗縣各公所同樣有申請人因證件不齊遭退回等，以苗栗市公所為例，上午有近百人次申請，僅5人完成收件。

分析認為 措施無便民同理心

台灣聯合新聞網指出，「萬元紓困之亂」暴露出政策規劃與執行上的問題：

第一，缺乏由下而上的地方參與。此次紓困方案未讓地方參與就倉促上路，地方政府淪為配合執行的工具人。 第二，缺乏顧客導向的政策溝通。民眾（外部顧客）蜂擁至公所，但基層同仁和民眾一樣，都是從新聞看到訊息，倉促下無法向民眾說明清楚。 第三，缺乏簡政便民的同理心。已推動電子化政府多年，掌握家戶所得大數據，財政部早提供納稅人簡易試算報稅服務，為何還要紓困民眾準備一堆資料、填一堆文件？

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC