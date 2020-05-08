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【阿嬌離婚】鍾欣潼閃電離婚　內地男網紅意外被翻出熱議

社會熱點 18:27 2020/05/08

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39歲的鍾欣潼（阿嬌）在2018年11月，與被譽為「醫界王陽明」的台灣醫生賴弘國註冊結婚，二人在美國和香港舉辦兩場盛大婚禮，怎料婚姻只維持了15個月。阿嬌離婚不僅引發兩岸三地熱議，內地網紅男星余衍隆亦意外被翻出。

阿嬌據報早在3月1日已離婚。而一名網友3月31日在微博爆料，阿嬌在深夜2點多時還沒有睡覺，跑到直播平台觀看鮮肉男星余衍隆的直播。

【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？

觀看直播期間阿嬌聲稱「我也是昨天看到他，挺帥的才進來」，還希望余衍隆能唱《淡黃的長裙，蓬鬆的頭髮》一曲，並送出「仙女棒」、「直升機」、「Disco」等虛擬禮物，估略一個晚上打賞了6萬多元人民幣，隨後阿嬌表示，聽完歌後自己才要去睡覺，並道了聲「晚安」。

小鮮肉余衍隆現年19歲

阿嬌在直播送虛擬禮物的行為，當日被網友笑稱「看得出嬌姐在家隔離已經無聊到一定境界了」。如今，有網民認為阿嬌當日深夜看男星，已是離了婚的跡象。

現年19歲的內地男星余衍隆，2018年參加《快樂男聲》是廣東省100強、《中國新歌聲》廣東省50強，也參加過星動亞洲第4季演出，去年參與湖南衛視節目《嗨唱轉起來》，近年主要做網路直播，靠粉絲打賞巨額禮物賺取高額收入。

阿嬌據報早在3月1日已離婚。而一名網友3月31日在微博爆料，阿嬌在深夜2點多時還沒有睡覺，跑到直播平台觀看鮮肉男星余衍隆的直播。

現年19歲的內地男星余衍隆，2018年參加過《快樂男聲》。

【阿嬌離婚】與鍾欣潼結束15個月婚姻　賴弘國離婚回應：重來還是會跟妳結婚

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