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【中美貿易戰協議】特朗普稱中美關係處艱難  質疑貿易協議執行進度

國情動向 10:43 2020/05/09

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【中美貿易戰協議】特朗普稱中美關係處艱難  質疑貿易協議執行進度

中美關係在新冠肺炎疫情爆發後急墮谷底。儘管中美貿易代表通話，但兩國緊張未緩解。美國總統特朗普當地時間周五表示，美國與中國的關係處於艱難，並對中美第一階段貿易協議的未來表示懷疑。

特朗普在接受霍士電視台節目Fox & Friends訪問時說，中美幾個月前達成了一項偉大的貿易協議，但疫情對協議執行起了不好的作用。他直言，美國和中國的關係仍然非常艱難。

「我們每年虧損5000億美元」

他更指，美國沒有其他國家達成一如與中國簽署的貿易協議，「因爲中國單方面的欺詐美國，我們每年虧損5000億美元，5000億美元。所以我很糾結，我還沒有決定」，但他補充說，還沒有就如何處理中美貿易關係作出決定。

【中美貿易戰】緊張望緩和！中美貿易代表通話　同意為落實協議創氛圍

【中美貿易戰】美頻施壓中國後 蓬佩奧：不排除與華更多貿易談判

特朗普的言論與白宮官員的表態形成對比。當地時間周五稍早前，美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽和中國國務院副總理、貿易談判中方牽頭人劉鶴就中美第一階段貿易協議的執行情況通話。

美國財政部和貿易代表辦公室發表的聯合聲明說，雙方認爲在落實協議方面「進展良好」。雙方表示，「盡管當前發生了全球衛生緊急情況，但兩國都充分期待能夠及時履行協議規定的義務」。

【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態

【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事

這是自今年1月中美貿易協議簽署以來，雙方官員首次就協議的執行情況進行交談。該協議要求劉鶴和萊特希澤每六個月進行一次商談。

特朗普再度抨擊中國與世衛處理疫情

新冠疫情帶來的不確定性和經濟疲軟，已經影響到中國實現採購承諾的能力。目前爲止，中國應在第一年增加購買767億美元美國商品的目標落，後於協議規定的進度。今年頭四個月中國從美國的進口同比下降5.9%。

【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成

【中美貿易戰】疫情加深中美對立  特朗普謀用兩「辣招」制裁中國

特朗普在採訪中再次談及中國與世界衛生組織處理今次疫情的手法，稱「他們（世衛）像中國的一個傀儡一樣，中國所做的一切都可以……他們從中國得到3800萬美元，而從我們這裏得到4.5億美元」。

中方已多次回應指，中國並無隱瞞疫情，並肯定世衛防控疫情的工作。

【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　

【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰　全球經濟攬炒

另外，特朗普長期主張把製造業從海外遷回美國，改變供應鏈過度依賴中國的現狀。美國國家經濟委員會主任庫德洛周五表示，特朗普「非常渴望」通過提供激勵，美國企業能把更多業務帶回國。

他對彭博社說，過分強調海外供應鏈是不安全、不可靠和不好的商業實踐。

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本報記者：鄧國強

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