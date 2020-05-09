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【調查疫情】中國駐德大使：對國際調查持開放態度 但反對有罪推定

國情動向 11:17 2020/05/09

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新冠肺炎疫情肆虐全球，國際社會加大施壓，支持調查新冠病毒起源，並要求中國對疫情起源信息保持透明。中國駐德大使吳懇近日接受德媒訪問時稱，中國對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間進行交流，但反對在沒有任何證據的情況下，企圖將中國放在被告席上，事先推定有罪。

德國《明鏡》周刊（DER SPIEGEL）當地時間周五（5月8日）刊登吳懇的專訪，中國駐德大使館網站登出實錄。

吳懇在訪問中，反駁部分西方媒體誣稱中國隱瞞疫情爆發，指中國從未隱瞞，強調早期應對快速、透明，從官方開始調查到武漢封城不到四周時間。他不點明批評美國，指個別國家聲稱新冠肺炎「不過是流感」，認為這才是真正的隱瞞疫情。

批美編造「陰謀論」 推卸防疫失當責任

對於美國總統特朗普曾聲稱新冠病毒從武漢實驗室洩露，吳懇引述專家稱，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，指「一些美國政客編造關於中國的『陰謀論』，旨在轉移視線、推卸自身防疫失當的責任」。

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他強調，中國與其他國家一樣，是新冠病毒的受害者，而非加害者。中國快速應對，為其他國家應對疫情贏得了至少6星期的準備時間。但遺憾的是，當中國抗擊疫情時，有的國家並未有效利用這段時間，而是隔岸觀火。

澳洲當局早前呼籲，對新冠病毒起源和傳播進行國際調查。被問到中國會否允許國際專家組在華展開獨立調查，吳懇表示，中國將繼續以公開、透明和負責任的方式支持世衛組織的工作，對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間進行交流。他又透露，中美科學家目前正在共同開展研究項目以追溯病毒起源。

他稱，反對在沒有任何證據的情況下，把中國放在被告席上，事先推定有罪，然後通過所謂國際調查來尋找證據。他質疑為何調查只針對中國，認為也有部分國家出現很多確診、死亡和擴散病例。他重申，疫情當前，各方應集中精力合作抗疫，之後再由科學界對病毒源頭進行研究調查並作出權威解答。

他表示，探明病毒的來源很重要，但是應由科學家完成，而不是被政客工具化和政治化。目前更重要的是推進疫苗和藥物研究，遏制病毒傳播並挽救生命。

責任編輯：林佩怡

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