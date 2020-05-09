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【調查疫情】德國情報：習近平要求世衛譚德塞淡化疫情

國情動向 12:06 2020/05/09

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新冠肺炎疫情最先在中國武漢爆發，德國傳媒引述德國情報單位指出，中國國家主席習近平1月曾親自要求世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞，不要發布病毒人傳人的訊息，以及延後大流行的警告，這令全球至少損失一個月的時間抗疫。中方表示從未隱瞞。

最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）報道，根據德國聯邦情報局（BND），習近平在1月21日與譚德塞通電話時，作出上述兩項要求。德國情報認為，中方的舉動令全球失去4至6星期的抗疫時間。

翻查資料，世衛到1月底將疫情列為國際公共衛生緊急事件，3月中旬宣布此次疫情已構成「全球大流行」。

駐德大使：中國快應對 為他國贏得6周準備時間

中國駐德大使吳懇近日接受德媒訪問時稱，中國從未隱瞞，指中國與其他國家一樣，是新冠病毒的受害者，而非加害者。他又指，中國快速應對，為其他國家應對疫情贏得了至少6星期的準備時間，但可惜許多國家沒有利用這段時間。

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針對各國呼籲組織獨立團隊調查病毒的起源，中國對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間交流，但反對在沒有任何證據的情況下，企圖將中國放在被告席上，事先推定有罪。
另外，德國情報又質疑，新冠病毒源自中國實驗室的說法，認為美方是想轉移外界對其防疫不力的注意力。

吳懇亦引述專家稱，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，指「一些美國政客編造關於中國的『陰謀論』，旨在轉移視線、推卸自身防疫失當的責任」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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