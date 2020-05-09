  • 31°C
香港時間 : 2020509日 (六) 13:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】緊張持續指摘未停 美斥中國加大散播病毒假訊息

國情動向 12:58 2020/05/09

分享：

中美因新冠肺炎疫情源頭問題，關係陷入緊張，美國國務院再指摘，中國愈來愈多用俄羅斯式的虛假訊息技術，加大宣傳有關病毒來源的陰謀論，以影響公眾對新冠肺炎的理解。

美國國務院全球參與中心特使Lea Gabrielle周五（5月8日）表示，中國試圖透過宣傳虛假訊息，重塑全球有關新冠肺炎的敘述，令世界將中國視為應對疫情措施的全球領導者，而非大流行的根源。

【新冠肺炎】美研究人員：中國買fb廣告 塑造抗疫形象

【中美貿易戰協議】特朗普稱中美關係處艱難  質疑貿易協議執行進度

【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序

【中美貿易戰】疫情加深中美對立  特朗普謀用兩「辣招」制裁中國

【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤

【新冠肺炎】回應有冇瞞疫情？胡錫進：中國沒空間搞嚴重數據造假　西方輿論無恥　

她稱，3月以來，中國大使和外交部其他官員開立的Twitter賬戶，追蹤者大幅增加，從過去平均每天約30個，增加到每天超過720個，當中很多是新建帳戶，懷疑它們是自動機器人網絡的一部分。

Gabrielle表示，證據指向一個人為網絡，透過追蹤和宣傳中國外交人員的敘述，試圖說服公眾新冠肺炎並非緣起中國，重塑全球敘述。

她認為，中國與俄羅斯的敘事融合並相互呼應，需關注北京愈來愈多地使用虛假信息和其他俄羅斯式策略。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤
2020/04/08
【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤
【新冠肺炎】美研究人員：中國買fb廣告 塑造抗疫形象
2020/04/15
【新冠肺炎】美研究人員：中國買fb廣告 塑造抗疫形象
【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩「辣招」制裁中國
2020/05/08
【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩「辣招」制裁中國
【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序
2020/05/08
【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序
疫情 外交 俄羅斯 北京 中國 美國 Twitter 美國國務院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【調查疫情】德國情報：習近平要求世衛譚德塞淡化疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事
【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事
武統台灣聲浪高 軍方鷹派轉態反對藏玄機
武統台灣聲浪高 軍方鷹派轉態反對藏玄機
【中美角力】「抑制美國野心」 環時總編：中國核彈頭需擴至千枚
【中美角力】「抑制美國野心」 環時總編：中國核彈頭需擴至千枚
【中美角力】解放軍對美秀肌肉？擬巨浪3導彈試射影片流出　據稱可打到美國（有片）
【中美角力】解放軍對美秀肌肉？擬巨浪3導彈試射影片流出　據稱可打到美國（有片）
【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開
【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開
【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤
【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤