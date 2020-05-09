【中美角力】緊張持續指摘未停 美斥中國加大散播病毒假訊息

中美因新冠肺炎疫情源頭問題，關係陷入緊張，美國國務院再指摘，中國愈來愈多用俄羅斯式的虛假訊息技術，加大宣傳有關病毒來源的陰謀論，以影響公眾對新冠肺炎的理解。

美國國務院全球參與中心特使Lea Gabrielle周五（5月8日）表示，中國試圖透過宣傳虛假訊息，重塑全球有關新冠肺炎的敘述，令世界將中國視為應對疫情措施的全球領導者，而非大流行的根源。

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她稱，3月以來，中國大使和外交部其他官員開立的Twitter賬戶，追蹤者大幅增加，從過去平均每天約30個，增加到每天超過720個，當中很多是新建帳戶，懷疑它們是自動機器人網絡的一部分。

Gabrielle表示，證據指向一個人為網絡，透過追蹤和宣傳中國外交人員的敘述，試圖說服公眾新冠肺炎並非緣起中國，重塑全球敘述。

她認為，中國與俄羅斯的敘事融合並相互呼應，需關注北京愈來愈多地使用虛假信息和其他俄羅斯式策略。

責任編輯：伍樂

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