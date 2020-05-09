  • 30°C
香港時間 : 2020509日 (六) 16:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】外貿關乎2億人飯碗 訂單取消東莞廠倒閉折射困境

經濟脈搏 15:21 2020/05/09

分享：

疫情之下，中國外貿企業面臨訂單延遲或取消困局，已有廠家捱不住倒閉。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊中國經濟，疫情全球大流行、多國實施封鎖措施，更令中國外貿訂單大減，惟外貿外資直接和間接帶動就業超過2億人，佔就業總量1/4，行業重創牽動就業和民生。內地傳媒報道，被稱為「世界工廠」的東莞，有公司的訂單被推遲，甚至有廠家因外貿訂單取消而結業，老闆欠薪逃匿，反映出內地外貿企業的困境。

《中國新聞周刊》報道，新冠疫情「黑天鵝」重創各行各業，全球商貿和物流停擺，外貿行業淪為重災區。東莞、寧波等外向型城市受重創。

貨物堆積倉庫 尾數沒法收回

報道引述東莞一間家具製造廠的外貿經理稱，該廠有9成海外訂單被推遲，「貨物堆積在倉庫，尾款沒辦法收回，供應商也會給我們施加壓力」。該經理坦言，如果客人一直不要貨，沒有哪個老闆能承受得了，要麼只能讓工人暫時放假。

【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減

【中美角力】除非全球經濟體系瓦解  中美不會發生冷戰2.0

【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰　全球經濟攬炒

【中國經濟】品牌想靠中國市場復蘇？疫情恐已讓中國消費者變保守

推遲訂單不算最慘，網上流傳有外貿業界人士抱怨，「好幾個美國大客戶開始取消訂單」、「歐美訂單全部取消，全公司停擺」。

港資玩具廠倒閉 老闆走佬

其中，東莞知名成錶廠精度表業3月下旬在廠內公告，最重要客戶、美國品牌寶利Fossil，現已全部停止下單，同時要求取消或暫停原生產訂單，導致工廠無法正常開工，公司經營出現重大危機，面臨隨時關停的風險，接受全體員工辭職，全廠暫時放假3個月。有業內人士稱，精度表業只做Fossil產品的代工，因而風險較大。

一些企業無力招架訂單流走而倒閉。在3月，東莞市茶山鎮一家經營28年的港資企業「東莞泛達玩具有限公司」，因外貿訂單取消導致公司業務量驟減，資金鍊斷裂，無法維持正常經營、宣布結業，老闆目前欠薪逃匿。

報道引述專業商貿雜誌《焦點視界》一項調查稱，對於疫情帶來的挑戰和風險，1/4公司表示市場需求萎縮、訂單減少，隨之而來是現金流緊張、貨運受阻、通關困難、供應鏈端效率下降、成本提高、客戶流失等一系列連鎖反應。

廠家：現時訂單最多捱到上半年 疫情帶來連鎖反應

值得注意，外貿鏈上的「骨牌」紛紛倒下，牽動許多企業命運，也關乎基本的就業和民生。據海關總署，去年民營企業首次超過外企，成為中國第一大外貿主體，有進出口實績的民企達40.6萬家。而商務部部長鍾山曾稱，外貿外資直接和間接帶動就業超過2億人，佔就業總量1/4左右，包括大量農村和貧困地區人口。

專家普遍認為，第二季外貿壓力仍大。幾個東莞的工廠表示，工廠現在的出口訂單只能做到4月底或者上半年，現在依然沒有客戶來詢價、談業務，如果情況一直沒有改變，工廠就會面臨無外貿訂單可做的狀況。

除了東莞，作為中國前10大外貿強市之一的寧波，寧波外貿企業也面臨困難。寧波商務局表示，企業面對買家收貨和付款風險上升、外需下降、資金鍊繃緊、接單困難、接單以後不敢生產、生產以後不敢發貨等新的難題。而綜合「訂單+清單」監測預警系統和近期企業調研等情況，寧波市進出口尤其是出口增速，將取決於全球疫情的控制程度，總體反映，第二季出口形勢更為嚴峻。

商務部：支持企業出口轉內銷

事實上，盡管中國4月出口意外好於預期，美元計按年增長3.5%，但主要是受低基數、前期積壓定單及醫療物資出口等多重因素影響。分析認為，考慮全球新冠肺炎疫情持續，新出口定單仍然疲弱，外貿形勢難言向好。

【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好

【中國經濟】4月美元計出口意外增長3.5%  進口降14.2%

商務部日前也稱，外貿企業依然面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流不暢等諸多困難。當局支持企業出口轉內銷。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

廣交會6月15至24日在網上舉辦 免收企業參展費
今日
廣交會6月15至24日在網上舉辦 免收企業參展費
【中國經濟】工信部：3月中旬以來外貿退單增多 工業運行面較大挑戰
2020/04/23
【中國經濟】工信部：3月中旬以來外貿退單增多 工業運行面較大挑戰
【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減
2020/04/30
【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減
【中國經濟】4月美元計出口意外增長3.5% 進口降14.2%
2020/05/07
【中國經濟】4月美元計出口意外增長3.5% 進口降14.2%
【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好
2020/05/07
【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好
就業 疫情 經濟 中華人民共和國商務部 進出口 外資 東莞 寧波 中國 美國

下一篇文章

炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞
【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞
【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應
【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應
【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態
【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態
【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序
【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序
【中美.華為】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為
【中美.華為】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為