【中國經濟】外貿關乎2億人飯碗 訂單取消東莞廠倒閉折射困境

▲ 疫情之下，中國外貿企業面臨訂單延遲或取消困局，已有廠家捱不住倒閉。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊中國經濟，疫情全球大流行、多國實施封鎖措施，更令中國外貿訂單大減，惟外貿外資直接和間接帶動就業超過2億人，佔就業總量1/4，行業重創牽動就業和民生。內地傳媒報道，被稱為「世界工廠」的東莞，有公司的訂單被推遲，甚至有廠家因外貿訂單取消而結業，老闆欠薪逃匿，反映出內地外貿企業的困境。

《中國新聞周刊》報道，新冠疫情「黑天鵝」重創各行各業，全球商貿和物流停擺，外貿行業淪為重災區。東莞、寧波等外向型城市受重創。

貨物堆積倉庫 尾數沒法收回

報道引述東莞一間家具製造廠的外貿經理稱，該廠有9成海外訂單被推遲，「貨物堆積在倉庫，尾款沒辦法收回，供應商也會給我們施加壓力」。該經理坦言，如果客人一直不要貨，沒有哪個老闆能承受得了，要麼只能讓工人暫時放假。

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推遲訂單不算最慘，網上流傳有外貿業界人士抱怨，「好幾個美國大客戶開始取消訂單」、「歐美訂單全部取消，全公司停擺」。

港資玩具廠倒閉 老闆走佬

其中，東莞知名成錶廠精度表業3月下旬在廠內公告，最重要客戶、美國品牌寶利Fossil，現已全部停止下單，同時要求取消或暫停原生產訂單，導致工廠無法正常開工，公司經營出現重大危機，面臨隨時關停的風險，接受全體員工辭職，全廠暫時放假3個月。有業內人士稱，精度表業只做Fossil產品的代工，因而風險較大。

一些企業無力招架訂單流走而倒閉。在3月，東莞市茶山鎮一家經營28年的港資企業「東莞泛達玩具有限公司」，因外貿訂單取消導致公司業務量驟減，資金鍊斷裂，無法維持正常經營、宣布結業，老闆目前欠薪逃匿。

報道引述專業商貿雜誌《焦點視界》一項調查稱，對於疫情帶來的挑戰和風險，1/4公司表示市場需求萎縮、訂單減少，隨之而來是現金流緊張、貨運受阻、通關困難、供應鏈端效率下降、成本提高、客戶流失等一系列連鎖反應。

廠家：現時訂單最多捱到上半年 疫情帶來連鎖反應

值得注意，外貿鏈上的「骨牌」紛紛倒下，牽動許多企業命運，也關乎基本的就業和民生。據海關總署，去年民營企業首次超過外企，成為中國第一大外貿主體，有進出口實績的民企達40.6萬家。而商務部部長鍾山曾稱，外貿外資直接和間接帶動就業超過2億人，佔就業總量1/4左右，包括大量農村和貧困地區人口。

專家普遍認為，第二季外貿壓力仍大。幾個東莞的工廠表示，工廠現在的出口訂單只能做到4月底或者上半年，現在依然沒有客戶來詢價、談業務，如果情況一直沒有改變，工廠就會面臨無外貿訂單可做的狀況。

除了東莞，作為中國前10大外貿強市之一的寧波，寧波外貿企業也面臨困難。寧波商務局表示，企業面對買家收貨和付款風險上升、外需下降、資金鍊繃緊、接單困難、接單以後不敢生產、生產以後不敢發貨等新的難題。而綜合「訂單+清單」監測預警系統和近期企業調研等情況，寧波市進出口尤其是出口增速，將取決於全球疫情的控制程度，總體反映，第二季出口形勢更為嚴峻。

商務部：支持企業出口轉內銷

事實上，盡管中國4月出口意外好於預期，美元計按年增長3.5%，但主要是受低基數、前期積壓定單及醫療物資出口等多重因素影響。分析認為，考慮全球新冠肺炎疫情持續，新出口定單仍然疲弱，外貿形勢難言向好。

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商務部日前也稱，外貿企業依然面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流不暢等諸多困難。當局支持企業出口轉內銷。

責任編輯：伍樂

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