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【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

經濟脈搏 16:36 2020/05/09

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新冠肺炎疫情全球蔓延後，重整全球產業鏈話題不斷，「去中國化」更成為焦點之一。國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚今日表示，這次疫情或明或暗地加劇「去中國化」的傾向，並警告在國際上，無論在實體經濟還是金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正在形成。

李揚在網上與媒體連線時，分析新冠衝擊的金融影響。他指出，疫情可能加強「去全球化」的傾向，當中特別值得警惕的是「去中國化」的傾向。

美元荒強化美元地位 貨幣互換未見人民幣

他提到，在這場危機剛開始時，世界出現美元荒，認為「這是非常可怕的事情」，歷史上每次每元荒，都強化了美元的國際儲備貨幣地位。

而在美元荒不久，就有9個央行簽署貨幣互換協議。當中有兩件事情值得關注，一是沒有中國的央行，二是這個網裡沒有人民幣。這是一個非常危險的傾向，就是「去中國化」。

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他表示，上一輪次貸危機時也有一波美元荒，而當時，即2008年，也有一個貨幣互換的協議。他當時研究發現，這個貨幣互換協議來者不善，如果聯繫到當時美國高調推出的「跨太平洋夥伴關係協定」（TTP），當中也沒有中國。中國明顯被孤立了。

他又稱，近日數字貨幣Libra的的2.0版出來了，值得注意的是，這個數字貨幣是以幾種貨幣來定值，而這個定值的「貨幣籃子」中也沒有人民幣。

「國際上特別是國際金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的同盟正在形成。」李揚說，面對這種狀況，沒有別的辦法，只能讓人民幣強起來，讓人民幣成為國際貨幣。

實體經濟加快改革 推進人民幣國際化

他表示，好在中國比較早地度過了第一個階段，穩步地復工復產，在實體經濟領域應當加快改革，「黨的十八屆三中全會已經描繪了周全的社會主義市場經濟的藍圖，按照這個藍圖去施工，將中國比較快地建設成現代社會主義市場經濟，屬當務之急」。

金融方面，必須加快推進人民幣國際化，指人家已「心懷敵意」，要依托強大的經濟實力把貨幣推出去，這又歸結為金融改革的問題。這需要進一步加大金融對外開放，把國內金融體系市場化，讓國際投資者願意、能夠持有人民幣定值的資產，這樣人民幣國際化才能穩步推進。

最後他稱，疫情把很多矛盾都揭開了，中國要加快改革、深化改革，相信中國能夠率先走出衰退。

責任編輯：伍樂

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