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中信銀行洩客戶資料 中銀保監啟動立案調查

經濟脈搏 18:11 2020/05/09

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繼中國銀行 （03988） 原油寶事件後，再有內銀「出事」。內地脫口秀演員王越池（藝名池子）日前表示，中信銀行（00998）洩露其個人賬戶交易信息。中國銀保監會消費者權益保護局今日通報，指中信銀行涉嫌違反商業銀行法等有關規定，嚴重侵害消費者信息安全權，將啟動立案調查程序，嚴格查處。

通報指出，今年3月，中信銀行在未經客戶本人授權的情況下，向第三方提供個人銀行賬戶交易明細，違背為存款人保密的原則，涉嫌違反《中華人民共和國商業銀行法》和銀保監會關於個人信息保護的監管規定，嚴重侵害消費者信息安全權，損害了消費者合法權益。

脫口秀演員爆糾紛 信行洩交易信息

當局將按照相關法律法規，啟動立案調查程序，嚴格依法依規進行查處。通報強調，各銀行保險機構要引起警示，嚴格按照有關法律和意見，認真執行相關法律法規和監管規定，依法合規開展經營活動，切實保護消費者合法權益。

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池子日前在微博表示，中信銀行虹口支行在未經授權、未經任何司法機關合法調查程序的情況下，將其個人銀行賬戶交易明細，提供給與其發生經濟糾紛的笑果文化，侵犯了個人隱私。

中信銀行事後致歉，處分相關員工，並對支行行長撤職。中信銀行表示，經核實，近期上海笑果文化傳媒有限公司聯繫開戶支行，要求查詢其為員工王越池支付勞務工資記錄時，該行員工未嚴格按規定辦理，提供了有關收款記錄。有內地傳媒報道，上海銀保監局已介入調查。

責任編輯：林佩怡

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