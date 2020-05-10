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【母親節2020】話你知  母親節源自一個終身未婚的美國孝女

社會熱點 08:09 2020/05/10

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小圖左為母親，右為Anna Marie Jarvis

母親節是一個感謝母親的節日，世界各地的慶祝母親節的日期也有所不同。母親們在這一天通常會收到禮物，康乃馨被視為獻給母親的花，而中國的母親花是萱草花，又叫忘憂草。

母親節最早起源於古希臘，從古希臘、羅馬的「喜悅的慶典」到16世紀英國的「媽媽星期天」(Mothering Sunday)都能看到人們感謝母親的心意，而今每年五月第二個星期日是最多人慶祝的母親節，這源於20世紀初一位美國女性安娜·瑪莉·賈維斯(Anna Marie Jarvis)。

20世紀初，西維珍尼亞州(West Virginia)的安娜·瑪莉·賈維斯，雖然終身未婚沒有當過母親，卻非常感謝自己母親安娜·莉斯·賈維斯(Anna Rees Jarvis)的照顧。莉斯是牧師的女兒，曾在主日學校任教20年，1905年5月10日莉斯去世，2年後瑪莉選在5月第二個週日為母親舉辦紀念禮拜，並佈置了母親最愛的白色康乃馨。

瑪莉與朋友也開始了向國會議員、官員和企業家投書，提出將五月第二個週日定為國定假日母親節的想法。

1907年5月12日，安德烈衛理教堂應瑪莉之邀為母親們舉行一個禮拜儀式。

1908年5月10日，在西維珍尼亞和賓夕法尼亞州舉行，反應熱烈。

1910年5月宣布在賓夕凡尼亞州設立母親節。

1911年，慶祝母親節的活動已經開展廣泛，美國人還把宣傳母親節的傳單印發到各國。

1912年，美國專門成立了母親節國際協會。 

1913年，美國眾議院一致通過決議，號召總統以及內閣、參眾兩院和聯邦政府的一切官員一律在母親節佩戴白色石竹花。

1914年，美國國會正式命名5月的第二個星期日為母親節。

不過，除了5月的第二個星期日，世界各國的母親日期都或有不同：

  • 中國：沒有官方母親節，但民間也接受五月的第二個星期日
  • 挪威：二月的第二個星期天
  • 阿根廷：十月的第二個星期天
  • 黎巴嫩：春天的第一天
  • 南非：五月的第一個星期天
  • 西班牙與葡萄牙：十二月八號是紀念聖母瑪利亞的日子，同時也是母親節
  • 瑞典：在五月的最後一個星期日
  • 埃及：母親節定於三月的最後一個星期五
  • 印度：四月五日
  • 中非：每年五月二十九日
  • 法國：五月二十九日
  • 泰國：八月十二日
  • 日本：五月的第二個星期日
  • 加拿大：五月的第二個星期日
  • 墨西哥：十二月十二日

雖然許多國家的母親節日期有所不同，但是絕大多數都是在五月的第二個星期日慶祝母親節，如：中國、丹麥、芬蘭、意大利、土耳其、澳洲和比利時等國家。

教育議題 生育 中國 美國 母親節

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