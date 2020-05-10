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【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國　停火抗疫決議難產

國情動向 14:54 2020/05/10

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中美關係因新冠肺炎疫情急速惡化。中美兩國就世界衛組織的爭端，鬥到聯合國安全理理事，導到一項呼籲全國停火抗疫的決議案，最終難產收場。路透社披露箇中細節，指美方堅持文本不能加入「世衛」字眼，中方對此表示震驚。

聯合國安理會15個成員在過去超過6星期裡，討論一項決議案，呼籲全球各個爆發武裝衝突的地區停火應對疫情。路透社引述中國外交消息人士說，中美兩國在過程中發生了爭拗。

聯合國安理會上　因一個字眼激戰　

消息指，中美在「世衛」字眼應否納入決議案文本僵持不下，美國反對提及世衛，中國則堅持要加入這個字眼，其他部分成員國則認為這不是個重要問題。

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路透社引述外交消息指，去到上周四，成員國似乎達成共識，決議文本的版本改用「專門衛生機構」代替世衛組織；但到周五，美方又明確反對，認為「專門衛生機構」就是指世衛。

一名不願披露身份的中國外交人員指，美國突然改變態度令他們震驚，又指中國同意使用周四的版本。

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美國國務院發言人在周五曾表示，是中方在商討過程中不斷阻止安理會達成共識。一名美國外交官員則表示，美方只是將周四的版本傳給華盛頓審視，沒有表態支持。

美國聲稱要對世衛及中國在新型肺炎疫症大流行一事展開調查，並暫停資助世衛。

【中美 疫情】華府對新冠病毒源頭意見不一　美國家情報總監提名人稱將徹查

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新華社發表文章，指中國長期與世衛溝通合作，但從未操控世衛，而台灣是中國一部分，無權參加只有主權國家才能夠加入的世衛，而台灣可以登錄世衛組織事件信息網站的賬號，可及時獲取世衛發布的信息，所以台灣與世衛的技術合作沒有障礙。

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責任編輯：鄧國強

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