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【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）

社會熱點 15:43 2020/05/10

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疑似內地網紅闖入宜家家居（IKEA）拍攝不雅短片，這段宜家視頻近日在內地社交媒體瘋傳，引爆爭議。IKEA中國9日發聲明表示譴責有關行為，並已即時報警。有傳事發的宜家分店位於廣州，涉事的是女網紅Fullfive，她帶着攝影師到宜家拍攝的。

這段宜家門店拍攝的不雅片長達16分鐘，一名白衣女子在店內梳化、床及其他地方做出不雅動作，不遠處還有小孩；但她卻沒有理會身旁經過的顧客，畫面尺度之大，令人咋舌。

女子大做不雅動作　小孩就在不遠處

不少看過短片的網民稱，整個過程顯得有些緊張。有人懷疑是女子炒作自己，是為了博取粉絲目光。

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事件讓一眾網民聯想到2015年7月發生的北京三里屯優衣庫（Uniqlo）試身室不雅短片事件。

宜家中國9日上午8時發聲明回應事件，指「關於近日網絡上傳播的疑似涉及宜家商場的視頻（影片）事件，宜家中國非常重視。我們堅決反對並譴責這種行為，並已第一時間向疑似受影響的商場所在城市的警方報警。」

至於事發地點，有網民稱是在廣州，但宜家的聲明中未有確實說明。

疑似在內地宜家家居（IKEA）拍攝的不雅短片，近日在內地社交媒體瘋傳，引發爭議。

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人民日報社旗下《環球時報》今日發表評論，將此次宜家事件與5年前的優衣庫事件作比較，指當時優衣褲一度被網民指是借事營銷炒作，最終警方接獲舉報後偵查，將涉事3人以傳播淫穢信息依法處以行政拘留；而現在，宜家在類似事件發生後，選擇了及早報警。

此外，文章亦批評，宜家這段不雅影片內容及來源，包括片中女子真實身份，正引起網民的議論和猜測，但宜家官方訊未作任何提及和說明，也未見警方就此作出具體回應。

專家：主角與拍攝者都觸犯法律

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，這條視頻應該為擺拍，屬於淫穢色情信息，且公然在網上流傳，首先觸犯了《網絡安全法》，上傳視頻者和傳播視頻的網絡平台均涉嫌違反《網絡安全法》第十二條的「不得利用網絡傳播色情信息」的規定，二者都要承擔法律責任。

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朱巍又分析，如果這次宜家不雅視頻背後當事人不是首犯，或為團伙分工協作，或出於牟利從事違法行為，那麼他們都要負刑事責任。如果情節較輕沒有違反刑法，但至少違反了《治安管理處罰法》，根據相關規定應處10日以上15日以下拘留，可以並處3000元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

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責任編輯：伍樂

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