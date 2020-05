【中美角力】CNN：疫情致中美關係墮冰點　傷痕延續一代人

▲ 【中美角力】疫情令兩國關係墮冰點 CNN:中美對立禍延一代人

中美關係因新冠肺炎疫情陷入低谷。美國有線新聞網絡(CNN)評論指,美國疫情大爆發,令中美關係進入1972年美國總統尼克遜、兩國關係正常化以來最壞狀態,中美脫鉤已然正在加速;兩國情感上的矛盾,更恐會延續一整代人。

美國CNN當地時間8日發表題為《冠狀病毒在美國和中國之間造成的裂痕可能需要一代人的時間去治療(Coronavirus has created a rift between the US and China that may take a generation to heal)》的文章,直指疫情這並沒有使兩國團結起來對抗,反而使它們本已緊張的關係,陷入快速的螺旋式下降。

報道:美國研擬新的手段制裁中國

CNN指出,美國總統特朗普(Donald Trump)不斷質疑中方處理疫情的手法,又指中國是疫源地,中國外交官則拋出「美軍播毒論」。

【去中國化】經濟學家李揚:一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

【點擊閱讀CNN評論:Coronavirus has created a rift between the US and China that may take a generation to heal全文】

這種衝突遠不只是一場口水戰,據報道,特朗普政府正在制定「 懲罰」中國處理疫情蔓延的手法, 包括經濟制裁、甚至新的貿易政策。特朗普政府更拉攏其他國家,對中國施壓。

香港科技大學名譽教授茨威格(David Zweig)接受CNN訪問時指出,特朗普對待中國的方法不是新的,但他現在面臨的情況「更為嚴峻和危險」,原因是中國社會潛在的民族主義情緒,已經被喚醒,令局面更添不明朗。

茨威格直言,「很明顯,當有面向中國面對外來的敵意時,人民會傾向變得更民族主義,而中國會利用它」。

【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰 全球經濟攬炒

【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」 幕僚表態藏密碼

CNN又引述中國國務院參事(政府智囊)、中國人民大學國際關係教授時殷弘表示,中美關係目前「達到1972年來最低點」——即美國前總統尼克遜(Richard Nixon)為實現同中國關係正常化、訪華歷史事件發生的那年。

US-China relations have now reached the lowest point since 1972.

據了解,,尼克遜訪華與中共領袖毛澤東會晤,推動中美三個聯合公報即《上海公報》、《中美建交公報》和《八一七公報》,代表中美關係正常化。兩國其後在1979年1月1日正式建交。

時殷弘又指,「自2018年初以來,中美關係已進入全面競爭和對抗狀態。而自從大流行爆發,中美關係遭受了重大打擊」。

中國民族主義升溫 令中美關係變得複雜

兩國之間的競爭和對抗現已擴展到貿易,技術、地緣政治和政治意識形態;而在大流行之下,由於封鎖措施破壞了航班,國際旅行和全球供應鏈,中美脫鉤的跡像也在擴大。

事實上,美國機構一項民調反映 ,66%的受訪美國人對中國持有負面看法,創2005年進行調查以來最高值。

時殷弘形容,「記憶(新冠肺炎疫情全球大流行及其破壞)是如此深刻,我憂慮(傷痕)會延續留在一整代人的心坎裡」。

The memory (of the pandemic and its devastation) is so deep that I'm afraid (the scars) will remain in the hearts of a whole generation.

【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞

【中美角力】緊張持續指摘未停 美斥中國加大散播病毒假訊息

與此同時,英國《經濟學人》9日發表題為《華盛頓與北京之間的信任比1979年來任何時候都少(There is less trust between Washington and Beijing than at any point since 1979)》的文章,指新冠疫情危機比此間數十年發生的、難以逾越的事件,對美中關係的打擊和影響更嚴重。

經濟學人:中美關係有多壞?美國大選參選人鬥打中國牌

《經濟學人》指出美中關係白熱化,佐證是特朗普團隊5月7日推出一個上千萬美元、大型的、攻擊性質的競選廣吿,並打出「中國牌」說,「阻止中國,你需要先出手阻止拜登(Joe Biden,前副總統)」。

特朗普競選團隊認定,指責中國害美國陷入疫情是能夠和選民產生共鳴的訊息,要利用拜登在中國議題上的歷史,去攻擊這位民主黨競選對手。

【中美.華為】准美企共同制定5G標準 不代表美國放鬆封殺華為

【中美角力】「抑制美國野心」 環時總編胡錫進:中國核彈頭需擴至千枚

【中美角力】緊張持續指摘未停 美斥中國加大散播病毒假訊息

【中美關係】中美近期罵戰罵什麼?1分鐘看懂4件大事

【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單 展遵守協議姿態

【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債 黃奇帆:否則美元帝國崩盤

【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債 黃奇帆:否則美元帝國崩盤

【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成

【中美貿易戰協議】為何4箭齊發?特朗普追擊中國謎底解開

【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩「辣招」制裁中國

【中美角力】以珍珠港及911形容疫情 特朗普準備向中國開戰?

【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國 停火抗疫決議難產

【中美 疫情】中美疫戰內幕:46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰

【中美關係】以流利中文警示中國 46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師(有片)

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式

【去中國化】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利

【新冠肺炎】疫症後國際格局大變 中美加速脫鉤全球化崩塌

責任編輯:鄧國強

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【新冠肺炎】擴散,緊貼最新疫情影響