【肺炎疫情】國內機票預訂量恢復5成 航司︰最困難日子已過去

內地新型冠狀病毒疫情趨緩，國內機票預訂量也因旅遊、公務恢復而逐漸反彈，部分恢復超5成。有航司管理層表示，最困難的時間已經過去。

京滬公商務主要航線 機票預訂反彈2倍以上

內地傳媒報道，機票訂購平台去哪兒網數據顯示，內地五一假期過後，民航業國內機票預訂量恢復逾5成，部分航線更超過去年同期。另外，以北京、上海航線為代表的公商務主要航線，機票預訂反彈達2倍以上。

數據顯示，5月6至8日期間，多條上海、廣州、深圳、成都、杭州的進出港航線預訂量，相對於假期前（4月25至27日）均有2成以上的增長。去哪兒網副總裁蘭翔更稱，一些航線的出票量比去年同期還要高。

4月30日北京降低疫情防控等級後，北京進的旅客數量逐步增加。數據顯示，節後三天增速最快的前10位中，大部分為公商務的主幹航綫。

蘭翔續表示，節後節前的旅客訂票趨勢顯示，北京民航航線客流的復甦以京滬、京深、京蓉、京廣等重要公商務航為主。

東方航空料二季度國內航班能恢復七八成

內媒訪問多家國內上市航司的管理層也認為，隨著國內疫情的控制和海外疫情的逐漸見頂，全國范圍高校陸續開學，以及北京市即將下調疫情應急響應級別，居民出行需求有望自5月開始恢復。

東方航空認為，二季度國內航班能恢復到七八成，三季度恢復到八九成，年底恢復到比較常態的水平，恢復到相對19年的正增長則預計要到明年的夏秋季。「最寒的嚴冬已經過去，曙光在前，趨勢向好。」

吉祥航空管理層也認為，最困難的時間已經過去，預計隨著疫情好轉，市場會在五月底到六月有所好轉。

責任編輯：蒯宇澄

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