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【肺炎疫情】全國低風險僅維持2天！內地昨增12本土確診　舒蘭封城

社會熱點 19:30 2020/05/10

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內地9日（周六）新增14宗新冠肺炎確診個案，12宗是本土病例，為3月11日以來最高。當中11宗來自吉林，全部與早前一名女患者有關。當局正追蹤感染源頭，並把該市風險等級調整為高風險。吉林省委書記稱，舒蘭市須迅速進入戰時狀態。

全國低風險僅維持2天即破功

隨黑龍江哈爾濱市及牡丹江市風險下調，內地官方7日宣稱全國已經沒有中高風險區，但這樣的成績僅維持2天。吉林舒蘭市8日新增一名本土女患者，按照國家新冠肺炎疫情分區分級標準，該市9日由低風險上調為中風險。

而舒蘭市9日再新增11宗本地確診病例，10日風險上調為高風險。當局正追蹤感染源頭，現有本地確診病例密切接觸者254人在進行隔離醫學觀察。

舒蘭市9日發布嚴格管控通告，小區、鄉村原則上封閉管理，外來人員及車輛一律禁止進入，每戶家庭可每天指派1名家庭成員外出採購生活物資；同時暫時關停所有公共服務及娛樂場所，停止一切聚集活動。此外，自10日起該市所有巴士停運，所有出租車不准出城營運，舒蘭方向火車亦停運。

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吉林省委書記巴音朝魯表示，這次舒蘭市發生的聚集性疫情，暴露出在常態化疫情防控方面還存在短板漏洞。目前舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態。

他又強調，要迅速採取嚴格有效措施，全力以赴穩定疫情局勢，堅決阻止疫情蔓延擴散。

武漢再新增本土病例 患者農曆新年後未離開小區

另外，新增確診病例中，還有1宗本土病例來自武漢，這是武漢從4月3日以來，再次新增本土病例。這名89歲的患者在農曆新年後一直未離開過居住的小區，他3月中曾經出現發燒和發冷等症狀，自行服藥後康復。到上月15日他再出現食欲不振、精神不佳症狀，延至本月6日求診，病毒核酸檢測和抗體檢測都呈陽性。他妻子的核酸檢測結果亦呈陽性，列作無症狀感染者。

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據指，患者所住屋苑曾有20宗確診個案，經組織專家對各種因素排查分析，患者病因應主要來源於既往社區感染。而武漢市東西湖區風險等級由低風險上調為中風險。

內地昨日另有2宗來自上海的境外輸入病例。

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責任編輯：蒯宇澄

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