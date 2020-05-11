▲ 【兩會2020】揭秘遲到的兩會 如何在疫情裡召開？

受新冠肺炎疫情影響，今年全國兩會召開時間推遲逾兩個月，是自上世紀90年代以來首次。作為部署全年工作重要會議，兩會歷來對全年政策走向、經濟預期和股市表現有重大影響。這次「遲到」的兩會如何在疫情中召開？

對於將在13天後召開的全國人大與政協兩會，外界仍有諸多好奇，包括會期多久？採用現場形式還是網絡會議？媒體報道方式會否改變？代表委員數千人齊聚一堂，還要不要戴口罩……

參會者已進入14天的居家觀察

據多個消息人士證實，雖然當前境內外疫情並未完全解除，此前當局確曾研究過以「主會場+分會場」視頻會議的方式，但近期本土疫情受控，並無新的群聚感染再次發生，全體代表委員到京參會，是當前的第一方案。

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有參會人士表示，各地代表委員將在5月20日統一抵京，目前所有人已進入為期14天的居家觀察期，早晚須各量一次體溫並上報，並在進京前集體安排核酸檢測，確保無一人「帶毒」上會。在北京開會期間，不排除再次檢測。

為減少人群聚集，今次會議會期較以往大幅縮短，政協會議及人大會議分別召開6天半及7天，於5月27日和28日閉幕。會議壓縮的部分，主要在小組討論環節，及政協全體會議的次數，可能由以往的3次壓縮至1次，減少委員當場宣讀比例，改為派發紙質版文件。

全體大會或3變1 但表決仍要現身

不過，全國人大各法定環節，如政府工作報告、財政預算案、兩高報告、法例修改草案審議表決等仍須全體委員到場進行。

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另外，為安全起見，今次兩會期間全體代表委員和媒體可能全程隔離，代表委員只能在駐地及大會堂「兩點一線」集體行動，休息時間亦不可離開駐地。媒體對代表委員的採訪，由往年的面對面採訪，改為電話或視頻連線。

據瞭解，今年的部委記者會、部長通道，也可能採取視頻方式進行，惟有閉幕當日的總理記者會現場仍會安排中外媒體進入，但進場名額較往年將大幅減少。

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本報駐北京記者：潘攀

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