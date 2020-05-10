【兩會2020】揭秘遲到的兩會 如何在疫情裡召開？（訂戶專享） 國情動向 19:35 2020/05/10 分享： ▲ 【兩會2020】揭秘遲到的兩會 如何在疫情裡召開？ 受新冠肺炎疫情影響，今年全國兩會召開時間推遲逾兩個月，是自上世紀90年代以來首次。作為部署全年工作重要會議，兩會歷來對全年政策走向、經濟預期和股市表現有重大影響。這次「遲到」的兩會如何在疫情中召開？ ... 相關文章 【兩會2020】人大常委會北京召開會議 兩會日期29日投票決定 2020/04/26 【兩會2020】人大常委會北京召開會議 兩會日期29日投票決定 【兩會2020】全國人大5月22日召開 全國政協會議5月21日舉行 2020/04/29 【兩會2020】全國人大5月22日召開 全國政協會議5月21日舉行 【兩會2020】5月21日召開 防疫、經濟、脫貧成焦點 2020/04/29 【兩會2020】5月21日召開 防疫、經濟、脫貧成焦點 【兩會2020】防疫常態化 兩會召開將示範新模式 2020/04/30 【兩會2020】防疫常態化 兩會召開將示範新模式 「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈 2020/05/07 「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈 政治 經濟 疫情 財政預算案 口罩 人大政協兩會 北京 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入