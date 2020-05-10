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【兩會2020】揭秘遲到的兩會　如何在疫情裡召開？（訂戶專享）

國情動向 19:35 2020/05/10

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【兩會2020】揭秘遲到的兩會　如何在疫情裡召開？

受新冠肺炎疫情影響，今年全國兩會召開時間推遲逾兩個月，是自上世紀90年代以來首次。作為部署全年工作重要會議，兩會歷來對全年政策走向、經濟預期和股市表現有重大影響。這次「遲到」的兩會如何在疫情中召開？

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