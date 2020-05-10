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【中美 疫情】美媒稱武漢實驗室曾出事　專家促特朗普勿重犯「伊拉克錯誤」

國情動向 20:59 2020/05/10

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【中美 疫情】美媒稱武漢實驗室曾出事　專家促特朗普勿重犯「伊拉克錯誤」

中美關係因新冠肺炎疫情急速變壞，美國總統特朗普一度宣稱，有證據顯示新冠病毒來自武漢實驗室。美國國家廣播公司（NBC）引述報告指，武漢P4實驗室去年10月曾發生手機訊號中斷、交通停擺等異狀，疑似發生「危險事故」。

惟NBC強調，這些異狀不足以證實武漢P4實驗室曾洩漏病毒。美國有時事評論員也警告特朗普政府，勿重複當年的「伊拉克戰爭錯誤」－－誤以為伊拉克薩達姆政權擁有大殺傷力武器，發動了對伊戰爭。

美情報人員也指　不足以證實P4實驗室出現事故

這份登載於網絡，封面印着MACE E-PAI COVID-19 ANALYSIS字樣的報告，是由美國國家廣播公司（NBC）調查記者凱普蘭（Adiel Kaplan）提供。

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報告指稱，武漢P4實驗室及附近的手機收發訊號，自去年10月11日起大幅銳減。先前最後一次的手機訊號啟動是在10月6日，顯示6日至11日期間可能發生事端，而且是疑似導致實驗室關閉的「危險事故」。

報告又說，圖像顯示，武漢P4實驗室周遭10月14日至19日聯外交通完全停擺，疑似架設路障禁止車流與人流接近武漢P4實驗室。

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圖像還顯示，去年8月至10月6日期間，凡進入實驗室必先經過、可能是門禁管制大樓的位置，有很多光點，顯示園區內活動頻繁。但10月7日至24日，整個實驗室園區光點歸零，直到25日疑似門禁管制區的位置才又出現光點。

NBC強調　異狀不足以證實洩漏病毒

報告還指，去年11月24日至30日期間，在武漢病毒研究所及附近出現的多個手機裝置定位中，其中有個手機裝置的定位點在新加坡，持有人是杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）新興感染疾病（Emerging Infectious Diseases）小組的成員。

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但美國情報官員說，這些證據可能不足以證實武漢P4實驗室出現事故，目前他們還在蒐集和篩查更多個人手機的定位資訊，以及武漢P4實驗室的衛星圖像等線索，釐清是否有任何異常。

NBC的報道則強調，這份分析報告並未提出可佐證P4實驗室曾關閉、與洩漏肺炎病毒的直接證據。

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美國時事評論家扎卡里亞（Fareed Zakaria）對現時美國針對中國的輿論指︰「這讓我想起了伊拉克戰爭的開端，現在你能看到白宮和國務院的某些官員在迫使、和施壓情報機構得出一個結論，而情報機關明顯還沒準備好，又或永遠都不會得出這樣的結論。」

美國被指當年因錯誤情報　進攻伊拉克

他直指，「特朗普和蓬佩奧正試圖施壓情報機構說出︰我們掌握某種關於中國的確鑿證據，正是因為這種政治化的情報道致了（美國發起）伊拉克戰爭的錯誤，我們正在看到歷史重演。」

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當年，美國宣稱有情報指伊拉克擁有大殺力武器，以此為由與盟友在2003年發動對伊戰爭，並推翻薩達姆政權。但事後，美方並未在伊找到相關「大殺力武器」，外界質疑當初情報的真實性。

武漢P4實驗室全名是「中國科學院武漢國家生物安全實驗室」，由中法合建，2015年1月建成、2018年1月啟用，主管機關是中國科學院武漢病毒研究所。

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責任編輯：伍樂

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