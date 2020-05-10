  • 27°C
香港時間 : 2020511日 (一) 00:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票　預視中美關係驚濤駭浪

國情動向 22:54 2020/05/10

分享：

【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票　預視中美關係驚濤駭浪

美國大選年底登場，時值新冠肺炎疫情令中美關係急墮冰點，共和與民主兩黨參選人的選舉廣告，都競相以批評中國為主軸之一。爭取連任總統的特朗普，最新千萬美元選舉廣告，直批民主黨拜登「不會站起來對抗中國」，而拜登此前則揶揄特朗普「沒有讓中國負上責任」；這一現象，對中美關係未來走向深具啟示。

美國大選廣告戰已打響。特朗普團隊的廣告分為兩大方向，一是指稱中國令疫情向全球擴散，二是利用拜登在中國議題上的紀錄，來攻擊對方。

特朗普批拜登：不會站起來對抗中國

事實上，特朗普陣營當地時間上周四，已投再放了以1,000萬美元（折合約7,800萬港元）賣廣告，主調就是批評民主黨總統參選人拜登，指控拜登今年1月曾反對美國政府向中國實施入境禁令，直指他「不會站起來對抗中國」。

【中美角力】CNN：疫情致中美關係墮冰點　傷痕延續一代人

【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國　停火抗疫決議難產

而稍早前，特朗普團隊也發放了1分鐘的競選廣告，引用拜登在去年5月的發言稱「中國會吃掉我們的午餐？得了吧」、「中國不是美國的競爭對手」，批評拜登低估了中國對美國的經濟威脅。

值得注意的是，現年77歲的拜登過去一直被標籤為知華派、友華派、甚至是親華派，是中國的友好；但他幾乎篤定代表民主黨出選後，選舉廣告也出現對中國不客氣的表述，並借中國議題抨擊特朗普。

【美國大選2020】當對中國強硬變「政治正確」　拜登縱當總統也難親華

【美國大選2020】屢批拜登親華　特朗普房產被指欠中國銀行逾16億

最明顯是，拜登團隊早前發布的一個廣告談及疫情時，指責「特朗普沒有讓中國負上責任」，還批評特朗普推出的針對中國旅行禁令有漏洞，以致禁令生效後，估計有4萬人從中國抵達美國。

拜登批特朗普：沒有讓中國負上責任

特朗普對中國不客氣，是意料中事，但如今拜登亦加入批評中國行列，並與特朗普在選廣告「鬥打中國」，反映出一個現實：批評中國已成為美國政界上下的「政治正確」，誰要參選、誰都不能牴觸這條「總路線」。

【中美貿易戰協議】特朗普稱中美關係處艱難  質疑貿易協議執行進度

【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞

為何美國政界對中國的敵意陡然加深？一切要從特朗普登上總統寶座說起，他把鷹派人物羅致進入白宮，又在2017年發表國家安全報告，將中國定位為戰略競爭對手，複製類似列根時代的冷戰氣氛；結果將美國政界、乃至社會潛藏多年對中國崛起的憂慮喚醒，全美從上而下出現對中國強硬，遏制中國的訴求，覆水難收。

在此前氛圍下，美國國會《國防授權法》、《台灣旅行法》、《香港人權與民主法案》從國會到白宮，都罕有地出現現兩黨聯手、白宮國會一致的情況，暢通無阻地過關執行。

批評中國已成美國政界「政治正確」？

更重要是，當前新冠肺炎疫情更成了中美關係惡化的一服催化劑。兩國在病毒起源、誰隱瞞疫情等議題上，固然互相開火；美國醫療用品短缺，也令美國產業鏈長期放在中國的問題浮現出來，輿論要求美國把生產線移回美國本土的聲音也放大，中美經濟矛盾再添一筆。

【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤

【中美戰爭？】黃奇帆列3理由　指「中美開戰」是胡說八道

還有，疫情、疾病、和與之相關的死亡恐懼，也無可避免讓美國一般民眾感受到，令美國人對中國的負面印象放大－－儘管這種負面看法是否理性，有討論空間。

在這種氛圍下，便出現了共和與民主兩黨候選人「鬥罵中國」的一幕；觀察者指，如延伸去看這種政治環境，年底大選無論是特朗普當選、抑或拜登當選，都極可能要延續對華強硬路綫；其中，就算曾經友華的拜登勝選，隨時要顯得比共和黨更硬，以展示「我比特朗普更敢於向中國說不」！

【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事

【中美.華為】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為

因此，中美關係未來數年的走向，恐無法樂觀，甚至要有比理準備，出現驚濤駭浪！

預示誰當選總統　都不能對中國太友善

事實上，北京大學國際關係學院教授王緝思近日撰文，預測在今年美國大選中，中國將是一個比過去更加顯眼的議題，而兩國關係在疫情之下正變得更壞。

【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開

【中美貿易戰】疫情加深中美對立  特朗普謀用兩「辣招」制裁中國

王緝思寫道，特朗普如果連任，將在貿易問題上向中國持續施壓。而且在他身邊的幕僚中，對華鷹派的勢力強大。拜登本人與班子對中國了解更深，但在中國內政、南海與國際問題上，拜登政府會比特朗普政府介入更深，甚至可能聯合其他國家牽制中國。

「不管誰當選美國總統，對中國各有利弊，但總體上對華關係都不好，」他寫道。

責任編輯：程國知

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中美角力】北京不點名批評美國 干涉他國內政「大錯特錯」
2019/11/22
【中美角力】北京不點名批評美國 干涉他國內政「大錯特錯」
人民日報斥蓬佩奧造謠虛偽 警告中美關鍵階段任何挑釁都危險
2019/11/01
人民日報斥蓬佩奧造謠虛偽 警告中美關鍵階段任何挑釁都危險
【香港人權法】中美隔空角力：京稱內政 美國會機構要脅制裁中國
2019/11/14
【香港人權法】中美隔空角力：京稱內政 美國會機構要脅制裁中國
中美官員「舌戰」香港問題內容曝光 美國大使譴責一切暴力
2019/11/27
中美官員「舌戰」香港問題內容曝光 美國大使譴責一切暴力
《香港人權與民主法案》致中美貿易協議停滯 習需時擺平國內政治
2019/12/02
《香港人權與民主法案》致中美貿易協議停滯 習需時擺平國內政治
內政 政治 疫情 人權 選舉 特朗普 拜登 中美關係 香港人權及民主法案 中國

上一篇文章

中印邊境再爆衝突 150士兵毆鬥釀12傷

下一篇文章

【兩會2020】揭秘遲到的兩會　如何在疫情裡召開？（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】「抑制美國野心」 環時總編胡錫進：中國核彈頭需擴至千枚
【中美角力】「抑制美國野心」 環時總編胡錫進：中國核彈頭需擴至千枚
【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話
【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈
「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈
【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤
【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤
【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開
【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開