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【中國口罩】內媒揭示口罩業標準缺失 交錢後獲合格認證最快7天

社會熱點 23:06 2020/05/10

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疫情延燒至今，口罩成為不可或缺之物，價格也水漲船高。在巨大需求和利潤面前，質素難免參差不齊，截至4月24日，內地市場監管部門查獲問題口罩近9千萬隻。內媒指出，標準缺失是最大的紕漏，口罩的合格象征只需填表交錢，最快7天出證。

不管是否出口 有歐美認證就合格

據內地第一財經報道，被查處的「問題口罩」只是冰山一角，市場監管工作人員表示，目前無法獲悉不合格的口罩真實的數據。因口罩需求量大，除經過批准的醫用口罩企業生產的口罩，各種民間的口罩制造也是遍地開工，此外，還有格力、比亞迪等品牌跨界製造口罩。

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報道指出，口罩的大躍進催生認證行業的火熱。一些不管是否要出口的口罩，只要打上一個歐盟（CE）或美國（FDA）的認證，似乎就是合格的象征。

歐盟CE認證的標准流程時間在4至6個月左右，且需要歐盟授權的認證機構專家到中國現場審核，在當前疫情下，現場審核根本不可能完成。於是口罩的CE認證也成為疫情期間火熱的行業。

報道引述專業做口罩認證的人士表示，沒有國標檢測報告也沒關係，填表交錢做歐美的認證，最快7天就搞掂：

「國標檢測報告沒有也沒事，直接辦歐美的CE認證或FDA認證也行。醫用的德國衛生局CE認證， 費用 8萬元，出證時間是20~30個工作日。美國的認證費用3萬+官費5236美金（官方費不是中介收取的，公司可以直接打到美國那邊的賬戶，中介代繳也行），出證時間7-10個工作日就可以搞定。你們只需要填張表格就行了。」

責任編輯：費風

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