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中印邊境再爆衝突 150士兵毆鬥釀12傷

國情動向 23:06 2020/05/10

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中國和印度的邊界糾紛持續，印度媒體披露，兩國軍人9日在錫金邦北部的中印邊境爆發肢體衝突，約有150名士兵參與其中，造成4名印度士兵及7名中國士兵受傷。

據《印度時報》英文版10日報道，軍方消息指，由於邊界問題沒有解決，邊防部隊之間發生了「短暫的對抗」。而衝突在地方層面上已經平息。

消息指，第一起事件發生於5月5日至6日，在中印邊境的班公錯湖（Pangong Tso ）地區，當時解放軍的「侵略性巡邏」（aggressive patrolling）被印度軍方阻攔。「結果發生了混亂，雙方都有一些士兵受傷。」

第二次衝突9日發生於錫金邦北部的納庫拉（Naku La）地區，雙方軍隊亦因巡邏問題突然爆發身體衝突，並互相扔石塊，事件造成雙方十多人受傷。

《印度斯坦時報》英文版亦引述軍方證實事件，報道稱，在衝突中，受傷人數為11人，其中印度士兵4名、中國士兵7名。

這並非中印軍方首次出現爭端。2017年8月，兩國軍隊曾於拉達克地區班公湖附近爆發衝突，當時雙方擲石攻擊對方，雙方均有人受傷，最終兩軍在半小時後退回各自據點。同年，中印軍隊曾在洞朗地區對峙73日，其後雙方決定撤退，令兩國關係緩和。

責任編輯：費風

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