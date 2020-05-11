▲ 【中美角力】新華社引林肯名言發「萬字文」 反駁美方對中國24條疫情質疑。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情令中美關係急墮冰點，面對特朗普政府揚言要就疫情究責，中國官方新華社9日晚間推出1.6萬字長篇文章，匯總美國政府等提出的24個針對中國指控、質疑，重申中方立場並逐一反駁。文章聲稱，只要有新的「謊言」，就會「繼續告世人以真相」。

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這篇文章開頭還引用美國已故總統林肯（Abraham Lincoln）的話說，「你可以在所有的時間欺騙一部分人，也可以在一段時間欺騙所有的人，但你不可能在所有的時間欺騙所有的人」。

這篇題為「美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相」的文章前言宣稱，近期美國「一些政客和媒體為轉移國內應對新冠肺炎疫情不力，甩鍋中國，編造了各種『匪夷所思的謊言』」。

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文章前言又說「謊言止於真相，我們用事實說話。今後，只要有新的謊言出現，我們還會繼續告世人以真相」。

文章：謊言止於真相 我們用事實說話

這篇文章匯整的24個問答，是美國政府、國會議員、政黨、媒體對中國的批評，包括中國是否隱瞞疫情、有無散播假消息、有無控制世界衛生組織（WHO）、武漢醫生李文亮的處置等內容。

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在辯駁中，這篇文章多半為重申過去中國官方發言、官媒評論的內容。其中針對「疫情由武漢病毒研究所意外洩漏造成」，文章說，「武漢病毒研究所P4實驗室是中法政府合作項目，該所不具備全新設計和製造新冠病毒的能力，也沒有證據表明該所發生過病原洩露或人員感染事故」。

又如「中國為隱瞞疫情信息，逮捕『吹哨人』李文亮醫生，文章說，「李文亮醫生不是「吹哨人」，沒有被逮捕」；「呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎」；「李文亮是好醫生，也是中共黨員，不是所謂『反體制人物』」，並列舉官方在他身後授予的各種榮譽。

武漢P4實驗室 沒發生病原洩露事故

在「中國阻止台灣加入WHO，危害台灣人的健康」一欄中，文章重申，「台灣作為中國的一部分，無權參加只有主權國家才能加入的世衛組織。中國台灣和世衛組織之間的技術合作管道始終暢通」。

文章再度聲稱，WHO「多次澄清，中國台灣地區沒有向其示警，只是提出希望瞭解更多信息。早在台灣發送郵件之前，世衛組織就已收到多個其他方面提出的疫情信息通報請求」。

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責任編輯：鄧國強

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