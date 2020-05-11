  • 33°C
香港時間 : 2020511日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】新華社引林肯名言發「萬字文」  反駁美方對中國24條疫情質疑（附新華社全文）

國情動向 12:29 2020/05/11

分享：

【中美角力】新華社引林肯名言發「萬字文」  反駁美方對中國24條疫情質疑。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情令中美關係急墮冰點，面對特朗普政府揚言要就疫情究責，中國官方新華社9日晚間推出1.6萬字長篇文章，匯總美國政府等提出的24個針對中國指控、質疑，重申中方立場並逐一反駁。文章聲稱，只要有新的「謊言」，就會「繼續告世人以真相」。

【點擊閱讀《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》全文】

這篇文章開頭還引用美國已故總統林肯（Abraham Lincoln）的話說，「你可以在所有的時間欺騙一部分人，也可以在一段時間欺騙所有的人，但你不可能在所有的時間欺騙所有的人」。

這篇題為「美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相」的文章前言宣稱，近期美國「一些政客和媒體為轉移國內應對新冠肺炎疫情不力，甩鍋中國，編造了各種『匪夷所思的謊言』」。

【中美 疫情】美媒稱武漢實驗室曾出事　專家促特朗普勿重犯「伊拉克錯誤」

【中美角力】CNN：疫情致中美關係墮冰點　傷痕延續一代人

文章前言又說「謊言止於真相，我們用事實說話。今後，只要有新的謊言出現，我們還會繼續告世人以真相」。

文章：謊言止於真相  我們用事實說話

這篇文章匯整的24個問答，是美國政府、國會議員、政黨、媒體對中國的批評，包括中國是否隱瞞疫情、有無散播假消息、有無控制世界衛生組織（WHO）、武漢醫生李文亮的處置等內容。

【全球索償】特朗普倘打關稅牌　多國向中國索賠豈止775萬億？

【中美角力】緊張持續指摘未停 美斥中國加大散播病毒假訊息

在辯駁中，這篇文章多半為重申過去中國官方發言、官媒評論的內容。其中針對「疫情由武漢病毒研究所意外洩漏造成」，文章說，「武漢病毒研究所P4實驗室是中法政府合作項目，該所不具備全新設計和製造新冠病毒的能力，也沒有證據表明該所發生過病原洩露或人員感染事故」。

又如「中國為隱瞞疫情信息，逮捕『吹哨人』李文亮醫生，文章說，「李文亮醫生不是「吹哨人」，沒有被逮捕」；「呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎」；「李文亮是好醫生，也是中共黨員，不是所謂『反體制人物』」，並列舉官方在他身後授予的各種榮譽。

武漢P4實驗室  沒發生病原洩露事故

在「中國阻止台灣加入WHO，危害台灣人的健康」一欄中，文章重申，「台灣作為中國的一部分，無權參加只有主權國家才能加入的世衛組織。中國台灣和世衛組織之間的技術合作管道始終暢通」。

文章再度聲稱，WHO「多次澄清，中國台灣地區沒有向其示警，只是提出希望瞭解更多信息。早在台灣發送郵件之前，世衛組織就已收到多個其他方面提出的疫情信息通報請求」。

【調查疫情】德國情報：習近平要求世衛譚德塞淡化疫情

【調查疫情】中國駐德大使：對國際調查持開放態度 但反對有罪推定

【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據

【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事

【調查疫情】特朗普：看到證據 新冠病毒源自武漢實驗室

【調查疫情】特朗普：中國處理疫情手段　反映他們想盡辦法阻我連任

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
2020/05/06
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據
2020/05/05
【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據
【調查疫情】歐盟官員稱未輕信中國信息 「我們絕不幼稚」
2020/05/06
【調查疫情】歐盟官員稱未輕信中國信息 「我們絕不幼稚」
【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家
2020/05/07
【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家
【調查疫情】中國駐德大使：對國際調查持開放態度 但反對有罪推定
2020/05/09
【調查疫情】中國駐德大使：對國際調查持開放態度 但反對有罪推定

知多啲

中美貿戰恐重燃　人民幣再度受壓
中美貿戰恐重燃　人民幣再度受壓
【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相
【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相
【中美貿易戰】美國FDA撤回8成中國N95口罩銷售許可證
【中美貿易戰】美國FDA撤回8成中國N95口罩銷售許可證
【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）
【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）
【歐股收市】中美緊張似稍緩 歐股高收
【歐股收市】中美緊張似稍緩 歐股高收
疫情 特朗普 中美關係 中國 美國 冠狀病毒 世界衞生組織 肺炎 李文亮 新冠肺炎

上一篇文章

【中美角力】世衛否認中國施壓：譚德塞與習近平根本從未通話

下一篇文章

【調查疫情】中國反制第一槍 澳媒指中國聲稱對澳洲大麥徵收關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】CNN：疫情致中美關係墮冰點　傷痕延續一代人
【中美角力】CNN：疫情致中美關係墮冰點　傷痕延續一代人
【中美 疫情】美媒稱武漢實驗室曾出事　專家促特朗普勿重犯「伊拉克錯誤」
【中美 疫情】美媒稱武漢實驗室曾出事　專家促特朗普勿重犯「伊拉克錯誤」
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票　預視中美關係驚濤駭浪
【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票　預視中美關係驚濤駭浪
【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國　停火抗疫決議難產
【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國　停火抗疫決議難產
【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤
【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤