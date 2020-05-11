▲ 【中美角力】推動去中國化？美國多州擴產N95等醫療物資

新冠肺炎疫情在美國大爆發後，美國各州出現醫療防護用品短缺 、以及市場混亂的局面。外電報道，美國多個州的州長正擬定計劃，在自己州份加大生產醫療設備與防護用品，以減少對中國制造的依賴，確保有可靠的長期庫存來源。

報道指，新冠病毒疫情爆發前，美國絕大部分的醫療防護用品從中國進口。但今年早些時候疫情爆發後，中國限制醫療防護用品出口，加上中國駐海外公司和人員及華人，大量購買寄回中國，，導致美國市場奇缺。而聯邦庫存不足，很多州只有少量用品，迫使各州急于取得醫療防護用品抗疫。

密蘇里、佛羅里達、印第安納等州已起動

疫情爆發後，美國許多州在獲取醫療防護用品上互相競爭，而聯邦政府、醫院、緊急救援人員，甚至其他國家也加入競爭行列，爭取獲得N95口罩、醫療罩袍、醫用面罩、洗手消毒液等用品。由於需求高漲，而導致需要付出高於通常幾倍的費用。

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外電周日報道中說，密蘇里、佛羅里達、印第安納和馬薩諸塞州等州長都認為，從中國或其他國家購買醫療用品確實比較便宜，但是從這次疫情得到的教訓是需要自給自足，即使本州自制的價格比較貴，但還是值得的。

目前，美國許多州在為未來可能出現第二波新冠病毒疫情或一些不明疾病做計劃。與此同時，美國很多公司已經把生產線暫時轉移到製造必須的醫療防護用品方面，一些州也在尋找長期供應來源。

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根據外電上個月對20多個州所做的調查發現，在新冠病毒疫情爆發前，很多州的N95口罩、醫療手套、罩袍等其他醫療用品的供應不多。原因包括對公共生的撥款減少，以為在需要時能很快取得貨品供應，以及認為聯邦政府能調用戰略性國家庫存，很快為各州提供緊急救援。

美國聯邦緊急事務管理局（FEMA） 回應說，“「FEMA經常鼓勵地方政府在尋求國家援助前加強地方供應能力。如果各州能從本地生產商或捐助中得到個人保護性裝備，就不需要向聯邦政府提出這麽多要求」。

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華爾街日報日前亦曾報道，美國食品暨藥物管理局（FDA）已撤銷60多家中國廠商向美國輸出N95口罩的許可、佔總數八成，原因是重新收緊進口標準。有白宮幕僚曾稱，美國醫療用品供應依賴中國，揚言總統特朗普將下令聯邦機構增加採購美國產品。

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責任編輯：鄧國強

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