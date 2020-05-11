【肺炎疫情】社區爆發重臨？武漢同小區昨增5宗本土確診 吉林再增3宗本土確診

▲ 社區爆發重臨？武漢同小區昨增5宗本土確診 吉林再增3宗本土確診

內地新冠肺炎疫情緩和之際，黑龍江、吉林兩省先後爆發疫情，更跨省傳播至遼寧瀋陽，令輿論擔心東北三省防疫形勢，其中吉林省昨再多3宗本土確診。此外，武漢繼9日新增1例本土確診，昨再新增5宗本土確診，更來自同一小區。國家衛健委則公佈，內地昨增17宗新冠肺炎，包括10宗本土病例（湖北5例，吉林3例，遼寧1例，黑龍江1例），內蒙古有7宗境外輸入病例。

吉林省衞健委11日通報，吉林省昨再新增3宗本土確診病例，均為舒蘭市確診病例的密切接觸者。據通報，新增3宗本土確診病例為2男1女，其中一名男患者與女患者均居住於吉林市豐滿區，是舒蘭市確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測後確診。至於另一名男患者則居住在舒蘭市，為舒蘭市確診病例1的密切接觸者。

疫情爆發後，舒蘭市的風險等級10日已由中提升至高，同時實施「封城」，除運輸農用物資和生活物資外，其他車輛和人員嚴格限制通行，並對所有社區、村（屯）實行封閉管理，對市內所有人員展開地毯式排查，重點篩查從國內重點地區和境外返舒人員。另外，已復課的高三、初三年級學生即時停課，恢復網上授課模式，停課不停學。

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此外，武漢9日新增1例本土確診病例，時隔36天來再現確診病例後，昨更新增5宗本土確診病例，而且均來自同一小區，9日確診患者居住的東西湖區長青街三民小區。當地衛健委強調，當前全市疫情防控任務還很重，要時刻綳緊「外防輸入，內防反彈」這根弦，抓緊抓實抓細常態化疫情防控，堅決遏制反彈風險。

然而，在疫情稍緩的地區則繼續恢復社會運作。繼初中三級年及高中三年級率先復課後，深圳市今迎來有第二批，逾80萬名學生復課，當中包括小學四至六年級，初中一、二年級及高中一、二年級的學生。當局為配合開學，已作出多項措施，包括要求校方在大門安裝紅外線體溫探測器，學生要洗手後才能進入校園等，課室書枱距離也會拉開至相隔1米，同時禁止學生在學校、居所以外地點活動，也不得外出用餐。

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上海迪士尼樂園今早也重開，須限制入園人數。 樂園因新冠肺炎疫情，之前關閉超過三個月，重開初期會限制入園人數，每日二萬四千人，並要求旅客提前預約購票，園內亦會增加消毒清潔次數，排隊區域、遊樂項目等地方會安排安全距離。不過與卡通人物近距離合照，以及一些有頻繁互動的景點及體驗則暫時取消，花車巡遊和煙花表演暫停。

國家衛健委則公佈，內地昨新增17宗新冠肺炎，包括10宗本土病例（湖北5例，吉林3例，遼寧1例，黑龍江1例），內蒙古有7宗境外輸入病例，無新增死亡個案。 累計確診病例82918宗，4633人死亡，78144人康復。

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責任編輯：游昊雲

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