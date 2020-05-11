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世衛否認中國施壓：譚德塞與習近平根本從未通話

國情動向 10:11 2020/05/11

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新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織的疫情預警工作捲入爭議，德國《明鏡周刊》日前報道指出，中國國家主席習近平曾與世界衞生組織總幹事譚德塞通電話，親自要求對方淡化疫情的嚴重性，世衛當地時間9日則駁斥該報道「毫無根據」，否認兩人曾通過電話。

《明鏡周刊》引述德國聯邦情報機構（BND）指出，習近平曾在1月21日與譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）通電話，親自施加壓力，要求譚德塞不對外發布病毒人傳人的信息，並延遲發布全球大流行警告，而德國聯邦情報機構稱，中國隱瞞真實情況的做法使全世界抗疫損失了4至6個星期的緩衝期。

德《明鏡周刊》稱　習要求世衛不要公布人傳人

世衛在回應報道的聲明中指出，這份不準確的報道，分散、毀壞了世衛和全世界替結束新冠肺炎疫情所做的努力，並強調報道「毫無根據、完全不真實」。

【調查疫情】德國情報：習近平要求世衛譚德塞淡化疫情

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聲明強調，譚德塞從未與習近平透過電話，或是其他方式進行交談。同時還點出了報道錯誤的地方，如中國在1月20日確認了新冠病毒會人傳人。

而中國大使吳懇8日接受《明鏡周刊》採訪時說，中國將繼續以公開透明的方式支持世組織的工作，對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間交流。

【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家

【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外

但他也強調︰ 「不過我們反對在沒有任何證據的情況下企圖將中國放在被告席上，然後再進行所謂的國際調查尋找證據。」吳懇還說，調查探明病毒的來源工作應該由科學家完成，而不是被政客工具化和政治化。

美國總統特朗普多次表態，質疑世衛與中國一道延緩公布疫情，美方並已中止對世衛資助。美國媒體引述美國官方消息指，特朗普政府已下令中央情報局（CIA）等3大情報機關，徹底調查攔截到的通聯紀錄、衛星影像及其他資料，分析中國和世界衛生組織（WHO）有否在初期隱瞞疫情。

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責任編輯：程國知

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