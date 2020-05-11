【中國經濟】路透調查料4月CPI年漲3.9% 30%機構估5月會再全面降準

路透引述今年第五期中國固定收益市場展望調查顯示，儘管5月還有最近一次定向降準的第二次實施，但仍有約三成受訪機構預計人行本月會再出台一次全面降準；更長時間段，預計未來3個月中國或降準的機構數量為59家，佔比升至近七成。此外，調查稱機構估明公佈的4月CPI均值為年漲3.9%。

價格工具中，一年期存款基準利率的下調一直備受關注。有14家機構預計5月人行會下調這個基準利率，佔比16%；預計未來三個月會下調的機構數量則高達41家，佔比近半。

受訪機構對5月公開市場逆回購利率繼續存有下調預期，具體為22家預計下調，佔比26%。其中7天期最大下調幅度為20個bp（基點），最小5個bp；14天品種最大下調幅度40個bp，最小幅度也為5個bp。

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機構對4月新增人民幣信貸的預計均值為1.7633萬億元（人民幣，下同），對當月新增社融預計規模為3.1673萬億元。對於4月CPI同比漲幅的預期，本期參與機構預測均值為3.9%，3月實際值為4.3%；4月CPI預測區間為3.2%至4.8%。

人行最近一次宣布的降准為對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款准備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4,000億元；同時自4月7日起將金融機構在央行超額存款准備金利率從0.72%下調至0.35%。

2020年第五期中國固定收益市場展望參與機構共有86家。其中，銀行類參與機構30家、包括保險資產管理公司在內的資管類參與機構15家、證券類參與機構21家，以及包括私募債券基金在內的基金類參與機構20家。

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責任編輯：游昊雲