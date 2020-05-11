  • 33°C
香港時間 : 2020511日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【上海迪士尼重開】多數遊客戴口罩 設施多有運營但限人流（有片）

經濟脈搏 12:29 2020/05/11

分享：

時隔3個多月，上海迪士尼樂園重新對公眾開放，今早6時許位於上海浦東新區的迪士尼小鎮已有少量遊客來排隊，等待樂園大門重開。上午8時許，上海迪士尼樂園舉行「是時候，相約奇妙」特別儀式，以此正式宣告恢復運營。儀式結束後遊客陸續入園。樂園中大部份遊客都戴上一次性外科口罩。園區大部分設施都有開放，但有限制人流。

上午8時許，上海迪士尼樂園舉行「是時候，相約奇妙」特別儀式，以此正式宣告恢復運營。一眾樂園的代表角色，包括米奇老鼠及唐老鴨，在開門前在門外載歌載舞；工作人員在園內列隊歡迎遊客，儀式結束後等待多時的遊客陸續入園，樂園於9時正式重開。

上海今早氣溫24℃，但因屬霧霾陰天，令人感到非常悶熱。大部份遊客都戴上沒有防霧霾的口罩，改而選擇透氣性較高的一次性外科口罩。未知是否太悶熱，有遊客將口罩拉至下巴位置。

【報復性消費？】上海迪士尼樂園下周一重開 首日門票開賣3分鐘即售罄

上海迪士尼11日在限人數下重開 為全球首個

其中，來自山東青島的遊客Lily接受記者訪問時脫下口罩，稱園區內大部份都是露天地方，加上遊客都戴上口罩，只有拍照和食東西時才脫下口罩，故不擔心衞生安全。此外，由於園區要預約入場，人流也比較少。《金色童話盛典》歌舞表演現場則是樂園裏人群最密集的地方。現場整體人數的確不算太多，而且遊客都站在劃定的黃格內，格與格距離一米，工作人員亦在在旁邊觀察。

此外，園內大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳在控制客流量的基礎上恢復運營。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出（風暴來臨：傑克船長之驚天特技大冒險、冰雪奇緣：歡唱盛會）則暫時不對遊客開放。花車巡遊和夜光幻影秀也將於日後回歸。在遊客設施上，非同行遊客間必須留空位，針對單個乘騎設備較小的遊樂設施，則僅限通行遊客搭乘一個。

【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除　上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩

【中國經濟】全國共發放逾190億元消費券 真能促消費嗎？

事實上，上海迪士尼樂園重開一直頗受關注，話題一度在微博上了熱搜。5月8日8時門票在網上開售後，第一單交易僅2秒就完成，3分鐘後，重新開園首日（即5月11日）的門票售罄。

上海迪士尼樂園是全球首家恢復運營的迪士尼樂園。恢復運營初期，上海迪士尼樂園將嚴格實施限流等多項措施。進入迪士尼度假區時，遊客首先須經過健康檢查點，在這裡，要通過體溫檢測帳篷，確保體溫低於37.3攝氏度。接著來到樂園檢票閘機處，進入樂園須出示身份證件，出示當天生成的「健康信息碼」綠碼，所有遊客在度假區遊玩期間要戴口罩。

【劉亦菲演花木蘭】劉亦菲祖母被武漢封城「困」着：我好擔心

劉亦菲《花木蘭》不敵疫情　挪威上映19日票房僅6700元超慘淡

【肺炎疫情】社區爆發重臨？武漢同小區昨增5宗本土確診 吉林再增3宗本土確診

【上海專電】上海迪士尼度假區三季度營業利潤13億美元增15%

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

劉亦菲《花木蘭》不敵疫情　挪威上映19日票房僅6700元超慘淡
2020/04/15
劉亦菲《花木蘭》不敵疫情　挪威上映19日票房僅6700元超慘淡
【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除　上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩
2020/03/09
【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除　上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩
上海迪士尼11日在限人數下重開 為全球首個
2020/05/06
上海迪士尼11日在限人數下重開 為全球首個
【報復性消費？】上海迪士尼樂園下周一重開 首日門票開賣3分鐘即售罄
2020/05/08
【報復性消費？】上海迪士尼樂園下周一重開 首日門票開賣3分鐘即售罄
【肺炎疫情】社區爆發重臨？武漢同小區昨增5宗本土確診 吉林再增3宗本土確診
今日
【肺炎疫情】社區爆發重臨？武漢同小區昨增5宗本土確診 吉林再增3宗本土確診
門票 口罩 迪士尼樂園 記者 上海 Disney 微博

下一篇文章

【京東在港上市？】多間中概股傳將登陸香港 一文看懂中概股的危與機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成
【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）
【中美.華為】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為
【中美.華為】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為
【中國經濟】外貿關乎2億人飯碗 訂單取消東莞廠倒閉折射困境
【中國經濟】外貿關乎2億人飯碗 訂單取消東莞廠倒閉折射困境
【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞
【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞
【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成