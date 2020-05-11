【上海迪士尼重開】多數遊客戴口罩 設施多有運營但限人流（有片）

時隔3個多月，上海迪士尼樂園重新對公眾開放，今早6時許位於上海浦東新區的迪士尼小鎮已有少量遊客來排隊，等待樂園大門重開。上午8時許，上海迪士尼樂園舉行「是時候，相約奇妙」特別儀式，以此正式宣告恢復運營。儀式結束後遊客陸續入園。樂園中大部份遊客都戴上一次性外科口罩。園區大部分設施都有開放，但有限制人流。

上午8時許，上海迪士尼樂園舉行「是時候，相約奇妙」特別儀式，以此正式宣告恢復運營。一眾樂園的代表角色，包括米奇老鼠及唐老鴨，在開門前在門外載歌載舞；工作人員在園內列隊歡迎遊客，儀式結束後等待多時的遊客陸續入園，樂園於9時正式重開。

上海今早氣溫24℃，但因屬霧霾陰天，令人感到非常悶熱。大部份遊客都戴上沒有防霧霾的口罩，改而選擇透氣性較高的一次性外科口罩。未知是否太悶熱，有遊客將口罩拉至下巴位置。

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其中，來自山東青島的遊客Lily接受記者訪問時脫下口罩，稱園區內大部份都是露天地方，加上遊客都戴上口罩，只有拍照和食東西時才脫下口罩，故不擔心衞生安全。此外，由於園區要預約入場，人流也比較少。《金色童話盛典》歌舞表演現場則是樂園裏人群最密集的地方。現場整體人數的確不算太多，而且遊客都站在劃定的黃格內，格與格距離一米，工作人員亦在在旁邊觀察。

此外，園內大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳在控制客流量的基礎上恢復運營。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出（風暴來臨：傑克船長之驚天特技大冒險、冰雪奇緣：歡唱盛會）則暫時不對遊客開放。花車巡遊和夜光幻影秀也將於日後回歸。在遊客設施上，非同行遊客間必須留空位，針對單個乘騎設備較小的遊樂設施，則僅限通行遊客搭乘一個。

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事實上，上海迪士尼樂園重開一直頗受關注，話題一度在微博上了熱搜。5月8日8時門票在網上開售後，第一單交易僅2秒就完成，3分鐘後，重新開園首日（即5月11日）的門票售罄。

上海迪士尼樂園是全球首家恢復運營的迪士尼樂園。恢復運營初期，上海迪士尼樂園將嚴格實施限流等多項措施。進入迪士尼度假區時，遊客首先須經過健康檢查點，在這裡，要通過體溫檢測帳篷，確保體溫低於37.3攝氏度。接著來到樂園檢票閘機處，進入樂園須出示身份證件，出示當天生成的「健康信息碼」綠碼，所有遊客在度假區遊玩期間要戴口罩。

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責任編輯：游昊雲

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