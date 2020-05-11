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郭富城後今晚又有抗疫騷 劉德華周杰倫參與 粉絲可互動（有Link）

社會熱點 14:35 2020/05/11

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郭富城後今晚又有抗疫騷 劉德華周杰倫參與且能互動

繼郭富城昨午於尖沙咀舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》後，今晚内地則發起《致敬白衣天使》公益演唱會，劉德華、周杰倫、蕭敬騰、林志炫、莫文蔚、梁詠琪、張韶涵等天王天后集結「雲端」接力表演，還有孫燕姿、梁靜茹、伍佰、王俊凱、方文山、吳謹言等以致敬嘉賓身分參與，演唱會會在今晚7點半開始。

《致敬白衣天使》活動總導演、古風科技負責人翟導表示，由於看到期間許多醫務人員在自己的防護服上寫下偶像的名字，或者一些歌詞來激勵自己，由此就希望能做一場專門致敬「白衣天使」的公益演唱會，向他們致敬，也通過我們的力量可以去完成他們的一些「小小心願」。

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因此，他們決定以「致敬白衣天使 共同守護家園」作為主題，以雲演唱會作為主要形式，並且一早擬定在5月12日「國際護士節」之際將其呈現出來。他指出，整個活動的策劃從始至今，一直在尋求原創的創新模式，用心策劃一場真正屬於「華人世界」自己的抗疫公益演唱會模式。

他表示，活動的內容、形式、模式、呈現手段，從一開始就朝著「直播生態屬性」的雲演唱會做內容形式定位，這與「ONE WORLD」以及後面許多類似活動所效仿的拼剪模式很不一樣；整個活動完全擁有自己的一套節目邏輯體系和「雲製作」的互動模式，力求觀眾有好的視覺和視聽感受，以及節目的情感代入。

除了這個《致敬白衣天使公益雲演唱會》外，内地近日還有名為《器官捐獻生命接力》的「愛心捐款接力」及《青春萬歲—五四接力大直播》等。

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音樂會直播網址：

咪咕音樂：https://h5.nf.migu.cn/app/gm/v1/index.html?id=89699

責任編輯：游昊雲

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音樂會 演唱會 導演 雲端 周杰倫 郭富城 劉德華 蕭敬騰 孫燕姿 莫文蔚

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