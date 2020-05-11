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【中美貿易戰協議】中國買美貨承諾勢落空　中美劇烈衝突埋伏線

經濟脈搏 15:47 2020/05/11

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美國總統特朗普上周五對第一階段中美貿易協議，釋放悲觀信號，對協議的未來表示懷疑。他並非杞人憂天，因為從多個關鍵數據表明，一場新冠肺炎大瘟疫，幾可確定中方沒可能按原定的量化指標，採購美國產品。這或許為中美今年下半年激烈碰撞，埋下伏線。

新冠肺炎疫情令中美關係急墮低谷，兩國近期在疫情源頭、貿易、甚至地緣政治等領域不斷過招。

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直至上周五，中美高級官員重啟對話，美方代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆欽（Steven　Mnuchin）與中方首席代表兼副總理劉鶴通話，雙方同意為落實中美貿易協議創造氛圍。

中美貿易代表對話　難紓緩兩國緊張

但此舉似乎不能視為中美關係緩和的曙光，因為僅僅數小時後，作為元首的特朗普（Donald Trump）公開唱淡貿易協議，指其前景不明，心中感到糾結。這絕不是特朗普鬧情緒，從關鍵數字反映，要落實中美首階段貿易協議，的確沒有樂觀理由。

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其一：中國今年來實際採購量不增反減

觀乎這份協議，中國今年要在2017年的基數上，增加購買2000億美元的美國商品，重點包括食品、製成品、能源產品和服務。

但真實的光景是，從中國貿易數據反映，中國今年首4個月從美國的進口總額比去年同期下降了5.6%。磐聚網（Panjiva）的分析更指，中國今年3月份的進口量，僅達承諾目標的44%。

中國採購量不達標，顯然與新冠病毒引發的經濟困難有關，這並不令人意外。

其二：環球經濟蕭條，中國採購不易「追落後」

觀察人士指，中國採購今年開局不順已無法逆轉，關鍵是今年餘下日子，能否追回落後，但答案恐怕亦不樂觀。

中國今年首季GDP按年跌6.8%， 其中社會消費品零售總額至3月仍跌19%，反映內需疲軟；在沒有足夠需求支撐下，中國對美國汽車和波音飛機等大小商品的需求急遽萎縮，難以支撐完成採購目標。

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就算中國願買的，美方也未必供得上。美國肉類加工廠一度因疫情關閉，可能會減少可供出口的豬肉、牛肉和其他美國農產品的數量。

此外，石油和天然氣價格暴跌意味著，中國必須購買更多能源產品，才能在明年年底前完成500億美元的目標，但中國有這樣大的需求嗎？

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還有要注意的是，美國首季GDP萎縮4.8%，恐怕未見底；美國經濟疲軟可能會傳導到中國，打擊中國經濟；惡性循環下，中國經濟越差，越少買美貨，越令貿易協議的採購目標泡湯。

一場大瘟疫令首階段中美貿易協議前景蒙塵，公允地說，責任不盡在中國，美國應秉持理性予以體諒。

美國大選年底登場　兩黨勢炒作中國不守諾

但關鍵是，美國大選今年底登場。原本已對中國不友善的特朗普，固然會以中國沒守貿易協議承諾，對中國作出強力攻擊；更悲觀是，特朗普會在貿易、甚至其他領域對中國重施「極限施壓」，向選民展示他敢於制衡中國。

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而特朗普的對手，民主黨的拜登（Joe Biden）也沒有與中國友善的空間，也一定要在中國能否守諾問題上，攻擊中國。

這種氛圍下，中美關係今年下半年似乎沒有趨好的基礎。要注意的是，特朗普曾在4月初表示，他相信中國領導人習近平會尊重他與美國「達成的協議，但這番話已不再提，取而代之是上周五的在電視訪問的表述：中國正讓我很為難！

這是否預示中美會因貿易協議承諾而激烈碰撞，值得持續觀察。

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本報記者：程國知

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