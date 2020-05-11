【中國經濟】疫情擔憂重燃 滬指高開低走收跌0.02%

武漢傳出解封一個月以來的首起社區感染事件，市場對新冠病毒疫情的擔憂重燃，滬綜指2,900點關口得而復失，收報2,894點，跌0.54點或0.02%；深成指跌32點或0.29%，報10,969點；創業板指跌22點或1.05%，報2,102點。

人行已下調各期限常備借貸便利（SLF）利率0.3厘，而人行首季貨幣政策執行報告指，內地經濟正面臨新冠肺炎疫情帶來前所未有的衝擊，將採取「更有力」的政策來應對，刺激內地三大股指高開，但之後反覆偏軟。創業板倒跌帶動市場情緒轉冷，滬指、深成指漲幅先後收窄。午後，三大指數全部倒跌，創指跌幅超過1%，尾盤指數弱勢盤整。

盤面上，豬肉板塊持續走弱，醫藥電商、ST板塊表現弱勢盤整，疫情防控概念股則有所走強。滬深兩市成交合共約為6,847.32萬元（人民幣，下同）。外資透過滬股通及深股通共錄得26.47億元淨買入，為連續兩個交易日錄得淨買入。

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人行今發布的《2020年第一季度中國貨幣政策執行報告》顯示，人行於4月10日下調各期限常備借貸便利（SLF）利率30點子，隔夜、7天，及1個月SLF利率分別下調至3.05%、3.2%及3.55%。SLF利率被視為利率走廊上限，因此下調SLF利率提升市場對貨幣寬鬆政策的預期。

人行又在報告中表示，會加強貨幣政策逆週期調節，把支持實體經濟恢復發展放到更重要的位置，運用總量和結構性政策，保持流動性合理充裕，支持實體經濟特別是中小微企業渡過難關。至於去年第4季報告中，仍然沿用「堅決不搞大水漫灌」的表述，於今次第一季度貨幣政策報告中沒有再出現

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後市方面，中信建投最新研報認為，A股主板目前處於3月下旬以來的反彈的中後期階段，第二浪調整隨時觸發，且兩周後的全國兩會雖會給予明確的超預期經濟目標，但其對貨幣寬鬆政策的態度或將左右市場情緒。因此，兩會未必能視為A股的確定性利好，實際情況也可能完全相反，建議短線保持中等倉位耐心等待更好的滿倉時機。

該行另指，創業板風格轉強已開啟，市場對中國創業板轉型註冊制改革的整體解讀開始趨於理性，市場小盤板塊整體也表現超出超跌後補漲態勢，但鑒於流動性推升的反彈進入到最後階段，第二浪調整也將可能伴隨下周經濟數據同步開啟，風險事件尚未消除，建議繼續耐心持股中等倉位不變，市值風格維持創業板佔優。

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責任編輯：游昊雲