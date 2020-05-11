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人行：4月人民幣貸款增加1.7萬億元 M2按年增11.1%高於預期

經濟脈搏 16:17 2020/05/11

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人民銀行今日公布數據顯示，4月份人民幣貸款增加1.7萬億元（人民幣，下同），明顯高於市場預期；同期廣義貨幣供應量(M2)按年增長11.1%，亦高於預期。

初步統計，4月社會融資規模增量為3.09萬億元，比上年同期多1.42萬億元。4月末社會融資規模存量265.22萬億元，按年增長12%。

人行公佈，4月份人民幣貸款增加1.7萬億元，按年多增6818億元。分部門看，住戶部門貸款增加6669億元，其中，短期貸款增加2280億元，中長期貸款增加4389億元；企（事）業單位貸款增加9563億元，其中，短期貸款減少62億元，中長期貸款增加5547億元，票據融資增加3910億元；非銀行業金融機構貸款增加404億元。

4月末，本外幣貸款餘額167.79萬億元，按年增長12.9%。同期人民幣貸款餘額161.91萬億元，按年增長13.1%，增速比上月末高0.4個百分點，比上年同期低0.4個百分點。

人行並公布，4月末，廣義貨幣（M2）餘額209.35萬億元，按年增長11.1%，增速分別比上月末和上年同期高1個和2.6個百分點；狹義貨幣（M1）餘額57.02萬億元，按年增長5.5%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和2.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.15萬億元，按年增長10.2%。當月淨回籠現金1537億元。

責任編輯：蒯宇澄

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