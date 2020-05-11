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【中美角力】世衛大會召開在即　中美就台灣議題角力升級

國情動向 16:46 2020/05/11

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第73屆世界衛生大會（WHA）將於下周一（18日）以視訊方式召開，台灣能否以觀察員身份參會引發中美新一輪角力。據BBC（英國廣播公司）報道，美國自3月起開始遊說讓台灣重返WHA，國務卿蓬佩奧還多次喊話世衛總幹事譚德塞，呼籲他向台灣發送邀請函；中國大陸則表示，台灣參與世衛活動須按「一個中國」的原則。

美國籲別國支持台灣 並喊話譚德塞

3月30日，蓬佩奧稱，國務院將充分遵循剛通過的「台北法案」，全力協助台灣在WHA「扮演適當角色」。

4月29日，有報道指美國正與日本正連同英國、澳洲、德國等致函譚德塞，要求讓台灣出席。

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【新冠肺炎】世衛談病癒復陽：或因肺部死細胞 非再度感染

美國常駐聯合國代表團5月1日在推特發文稱，讓所有意見都能發言是聯合國創建目的，禁止台灣踏入聯合國場域有辱聯合國的原則。

最新消息是，蓬佩奧6日稱，世界各國應支持台灣參加今年的世衛大會。他特別指出譚德塞有權對台灣發出邀請函。參眾兩院外委會領袖還聯名致函55國政府，呼籲支持台灣參會。

中國大陸指台灣「以疫謀獨」

對於台灣和美國的舉動，中國駐聯合國常任代表團發表聲明，抨擊美國「公然為台灣地區參與聯合國說項」，違反一個中國原則以及聯合國公約，中國外交部並多次指台灣「以疫謀獨」。

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【兩岸角力】法媒刊台灣衛福部長投書 中國駐法使館批文章鼓吹「台獨」

在北京，外交部發言人華春瑩曾稱，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對。

台灣稱 世衛不該排斥任何人

而台灣方面，作為中美角力的中心點，面對至今仍未受到邀請函的情況，台灣的衛福部長陳時中坦言，受邀機會雖然不大，但不會放棄；強調持續和友邦、理念相近國家召開視訊會議爭取曝光。

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此前，陳時中還對BBC表示，病毒無國界，而WHO一向標榜的使命是照顧每一個人，不能排除任何人在外。

歷史上台灣曾參與WHA

台灣在1971年退出聯合國後，也被要求退出聯合國專門機構之一的世衛組織。1972年第25屆世衛大會決議以中華人民共和國取代台灣。之後幾十年間，台灣曾12次申請參加世衛大會。但僅在2008年國民黨的馬英九任總統後才以「中華台北」名義成為世衛大會觀察員，此後每一年都有參會。

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不過到了2016年，時任世衛總幹事陳馮富珍在邀請函上首次加注聯合國大會第2758號決議、WHA第25.1號決議強調「一個中國」原則。當時，蔡英文勝選，還沒上任。當年台灣仍然有參與WHA。但2017年台灣未收到邀請函。

責任編輯：尹航

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