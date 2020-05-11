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【中美角力】美媒稱中國黑客竊美國疫苗成果 外交部︰誣陷造謠

國情動向 19:56 2020/05/11

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【中美角力】美媒曝中國黑客竊美國疫苗成果 外交部︰誣陷造謠

新冠肺炎仍在持續，中美關於病毒及疫情的論戰也沒有停止。《紐約時報》報道指，美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部將公開指控中國黑客及間諜，企圖竊取美國在新冠疫苗研發和新冠肺炎治療方法方面的研究成果。在北京，外交部發言人趙立堅則回應稱，中國堅決反對網絡黑客攻擊行為，一味誣陷造謠，是不道德的。

華府公共警告目標劍指中國黑客

《紐約時報》10日引述華府一份將於未來幾天公布的公開警告草稿，內容稱中國透過網絡盜竊及非傳統人員，用非法途徑取得與疫苗、療法及病毒檢測相關的知識產權及公共衞生數據；非傳統人員一般指研究人員和學生。

【中國疫情】越南黑客組織入侵中國政府電腦

中國網絡公司報告：疫情期間中國政府和駐外機構VPN遭黑客攻擊

報告：中國黑客組織攻擊美英10國 瞄準政府、高科技等行業

【中美貿易戰】美國製造商協會疑遭中國黑客入侵 外交部稱無中生有

報道中還提及伊朗、越南、韓國等國黑客，但華府的公共警告目標主要針對中國黑客。知情官員透露，這是美國網絡司令部及國家安全局參與的震懾戰略一部分，該戰略可按要求發動反擊，例如曾在18個月前因應俄羅斯涉嫌干預美國2018年中期選舉，在俄羅斯的電網植入惡意程式。報道稱，暫時未知美方有否因今次指控而對中方採取類似行動。

在北京，外交部發言人趙立堅今日回應指，中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的受害國，一直堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。中國在新冠病毒疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人若拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德的。

責任編輯：費風

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