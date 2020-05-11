【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本　京東傳赴港上市藏玄機？

新冠肺炎疫情全球爆發，令中美緊張關係火上澆油。在此敏感時刻，在美國上市中概股公司網易（NTES）及京東（JD），先後傳出計劃赴香港上市。兩者是否有關聯，引發市場各種不同猜測。這一切要從去年來甚囂塵上的中美金融戰傳聞說起。

中美經濟高度關聯，誰都知道兩國一旦爆發金融戰，誰都不會成為大贏家。但偏偏去年中美貿易戰打得火熱時，政經界屢傳特朗普政府正在寫金融戰劇本，欲加速與中國脫鉤。

去年以來 屢傳特朗普擬對中概股動刀

路透社去年9月就先後兩度發出報道，指美方研究對美國上市的中資公司動力，主要方案有兩個：

其一是考慮將中國企業從美國證券交易所除牌，堵截美國資金流入中企。 其二是納斯達克交易所收緊中國小型企業的IPO限制，並放慢審批過程。

儘管這些傳聞至今未變成事實，但政經觀察者指，空穴來風未必無因，特朗普和幕僚們，有可能已寫好針對中國企業的金融戰劇本；只是演不演，要看中方未來會否在貿易問題上，向美國讓步、滿足美方訴求。

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事實上，特朗普前軍師、白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）過去曾表示，希望能把中國企業剔出美國資本市場－－最重要一環是馬上停止協助中國企業到美國上市集資，直到中共政府同意作出根本性改革為止。

無論過去與現在，特朗普許多施政想法，都脫胎自班農；既然班農已寫好金融戰劇本，美國對中國發動「金融戰」的風險，中方不應過於輕視。

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值得注意是，特朗普一旦發動這場金融戰，把中國企業排除出美國證券市場，目前在美上市的中國企業必受劇烈震盪。市場人士指，儘管這種做法是中美雙輸，但中美關係漸趨惡化之下，中企宜及早作出風險管理。

中企赴港上市 減低被中美角力波及的風險

在此背景下，阿里巴巴（9988）去年11月回到香港上市，網易傳聞也計劃到香港上市，京東則有傳有意在香港二次上市。這些動作或消息，在中美關係敏感時刻，尤其讓人有想象空間。

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外界很難完全確證企業赴港上市的行動或計劃，是否與迴避中美角力有關；但客觀上產生的效應是：

在美上市的中企如選擇在香港－－中國的特別行政區上市，一方面可維持在國際化證券市場集資的優勢，一方面可大大減低被美國「突襲」的風險，顯然是一個不錯的選擇。

至於中美一旦打起金融戰，香港交易所雖可乘勢承接回歸的中資企業，但是否能在這場沒有硝煙的戰爭中獨善其身、絲毫無損？那是另一個值得深思的議題。

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本報記者：程國知

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