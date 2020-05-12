▲ 【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢

新冠肺炎疫情令中美關係急速變壞，美國總統特朗普看淡中美貿易協議前景之際，《環球時報》英文版引述知情人士報道，接近貿易談判的顧問已建議中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，而建議還包括談判新協定，讓天秤向中方傾斜。

報道指出，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協。一些貿易談判代表此前認為，為貿易戰達成部分休戰和緩解緊張局勢升級而做出一些妥協是值得的。但近期美國總統特朗普大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。

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報道引述一名前貿易官員指出，中國可以根據條約中的不可抗力條款來執行這一程序。另一位中國政府貿易顧問說：「終止當前的第一階段協議實際上符合中國的利益。這對我們有利。如果一切都回到起點，美國現在將無法重啟與中國的貿易戰。」他指出了美國經濟的動盪和今年將進行美國總統大選。

但分析人士也指出，終止第一階段貿易協議將是中國的「最後選擇」，而祇有在極端敵對的條件下才會訴諸這一選擇。

中美兩國高級經貿官員上周通電話，談論貿易和公共衞生合作。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)曾表示，中國稱願落實貿易協議。美國總統特朗普則形容，與中國的關係艱難，對美中第一階段貿易協議的未來，表示懷疑。

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責任編輯：蒯宇澄

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