【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

▲ 【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應中國官媒「廢約論」

新冠肺炎疫情令中美關係急速變壞之際，《環球時報》英文版引述知情人士報道，中方考慮提出讓第一階段中美貿易協議作廢，然後重新談判，讓天秤向中方傾斜。美國總統特朗普今天表示，無意與中國重新協商雙方已簽訂的貿易協議。

特朗普在香港時間今早被問及此事時，特朗普告訴媒體，「我沒興趣（重新談判中美貿易協議）。」

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他強調，「一丁點興趣也沒有。讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議」。

「我一丁點興趣也沒有」

中美兩方今年一月達成初步貿易協議。至本月8日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆欽（Steven Mnuchin）通電話，證實雙方都同意落實第一階段的協議內容。

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根據協議，特朗普政府同意一律延後進一步增收關稅，中國當局則承諾未來兩年的進口規模，要以2017年為基準再增加2000億美元。

中國官方人民日報社旗下《環球時報》英文版，稍早前引述知情人士報道，接近貿易談判的顧問已建議中國官員，重新提出令貿易協議作廢的可能性，而建議還包括談判新協定，讓天秤向中方傾斜。

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報道指出，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協。一些貿易談判代表此前認為，為貿易戰達成部分休戰和緩解緊張局勢升級而做出一些妥協是值得的。但近期特朗普大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。

報道引述一名前貿易官員指出，中國可以根據條約中的不可抗力條款來執行這一程序。

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責任編輯：鄧國強