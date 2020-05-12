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【中國經濟】内地4月CPI年漲3.3%創7個月低點 PPI年跌3.1%為4年最大

經濟脈搏 10:17 2020/05/12

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2020年4月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲3.3%，低於市場預期的3.7%。其中，城市上漲3.0%，農村上漲4.0%；食品價格上漲14.8%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格上漲4.7%，服務價格上漲0.9%。1—4月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲4.5%。

4月份，食品煙酒類價格同比上漲11.3%，影響CP上漲約3.39個百分點。食品中，畜肉類價格上漲66.7%，影響CPI上漲約2.97個百分點，其中豬肉價格上漲96.9%，影響CPI上漲約2.36個百分點；水產品價格上漲2.3%，影響CPI上漲約0.04個百分點；糧食價格上漲1.2%，影響CPI上漲約0.02個百分點。

鮮果價格下降10.5%，影響CPI下降約0.21個百分點；鮮菜價格下降3.7%，影響CPI下降約0.10個百分點；蛋類價格下降2.7%，影響CPI下降約0.02個百分點。

【中國經濟】復產帶動食品供應增令CPI漲幅降 疫情+商品價格跌令PPI急跌

【中國經濟】路透調查料4月CPI年漲3.9% 30%機構估5月會再全面降準

其他七大類價格同比四漲三降。其中，其他用品和服務、醫療保健價格分別上漲4.8%和2.2%，教育文化和娛樂、生活用品及服務價格分別上漲2.0%和0.1%；交通和通信、衣著、居住價格分別下降4.9%、0.4%和0.3%。

按月看，4月全國居民消費價格環比下降0.9%。其中，城市下降0.8%，農村下降1.0%；食品價格下降3.0%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降1.3%，服務價格持平。

【中國經濟】內地3月CPI升幅放緩至4.3%　豬肉價格仍漲116%

【中國經濟】發改委：今年CPI漲幅料前高後低 豬肉價格也會回落

4月PPI年跌3.1%為4年最大

同月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降3.1%，遜於市場預期下跌2.6%，環比則下降1.3%；工業生產者購進價格同比下降3.8%，環比下降2.3%。1—4月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降1.2%，工業生產者購進價格下降1.5%。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降4.5%，降幅比上月擴大2.1個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約3.31個百分點。其中，採掘工業價格下降11.6%，原材料工業價格下降8.8%，加工工業價格下降2.2%。

生活資料價格同比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.3個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.23個百分點。其中，食品價格上漲3.7%，衣著價格下降0.6%，一般日用品價格下降0.1%，耐用消費品價格下降1.7%。

【新冠肺炎】需求疲弱 CPI料高位回落 PPI通縮壓力加深

【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

中國12月CPI按年升幅維持4.5% 全年升2.9%

【中國經濟】豬價升勢近尾聲CPI明年初見頂在望？ 貨幣政策料保持定力

責任編輯：游昊雲

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