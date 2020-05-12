【中美角力】美國17個州檢察長罕有聯署　促調查中國處理新冠肺炎疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情源頭成了中美角焦點，美國總統特朗普曾聲言調查疫情。美國17個州的共和黨檢察長簽署公開信，要求國會就中國應對新冠病毒傳播的手法召開聽證會。信中指稱中國「隱瞞」了新冠病毒的嚴重性，對美國造成了破壞。

中方已多次重申沒有隱瞞疫情，新華社日前刊出題為《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》的文章，再強調中方透明通報訊息。

【調查疫情】華春瑩斥「公開譴責中國是劇本」 特朗普被諷「喪事當喜事辦」

【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據

不過，南卡羅來納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）最早在5月9日發出了這封信。他表示，必須通過國會和政府來調查新冠疫情的真相。

南卡羅來納州檢察長：中國隱瞞了真相

信中寫道，「國會聽證會對我們國家了解新型冠狀病毒的起源以及中國政府欺騙國際社會的行爲至關重要」。

這封信還對中國政府隱瞞新冠疫情的做法進行了猛烈抨擊，稱中國政府在新冠病毒爆發初期就知道其嚴重性，但對國際社會隱瞞了真相。

【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室

信中寫道，「最近的報告表明，中國共產黨政府在囤積個人防護裝備的同時，明知故犯地隱瞞了有關病毒嚴重程度的信息」。

這封信還例舉了新冠病毒對美國造成的人身財產損失。目前，美國有超過8萬人死於新冠病毒，超過130萬人感染。

【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭 呼籲中國配合

簽署這封信的所有17位檢察長都是共和黨人。發起人威爾遜表示，他歡迎民主黨的州檢察長加入這個議題。

發起人稱 希望跨黨派合作向中國問責

威爾遜說，「我們當然會邀請我們的民主黨同事加入我們，我相信他們中的很多人都有和我們一樣的問題……我不希望這封信被視爲黨派信，因爲在信中我們沒有在黨派層面攻擊任何人。我們是美國人，我們想知道中國做了什麽導致了這場大流行」。

【調查疫情】澳洲總理稱獨立調查疫情起源合理 不針對特定國家

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

密蘇里州已經向中國政府提起訴訟，稱中國政府的作爲導致該州承受巨大的經濟損失，多個州也在考慮採取類似行動。國會議員也醞釀推出法案，要求制裁中國隱瞞新冠疫情。

南卡羅來納州總檢察長辦公室通訊主任基特爾（Robert Kittle）稱，這封信的訴求是通過舉行聽證會找出真相。目前還沒有收到國會的答覆。

【調查疫情】特朗普：中國處理疫情手段 反映他們想盡辦法阻我連任

【新冠肺炎】澳洲外長倡獨立調查疫情如何爆發 「中國需透明」

基特爾說，「任何其他行動都將取決於國會通過調查得出的結論。我們只是要求國會履行其監督職能，找出這個問題的真相」

威爾遜周日（5月10日）暗示，他正在考慮對中國採取潛在的法律行動，並表示各州將采取進一步行動，調查中國在疫情加劇方面扮演的角色。

【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家

【調查疫情】王毅：中國抗疫越成功 有人就越要質疑抹黑

他說，司法部長正在研究州和聯邦層面的一些法律問題，並向國會提交其他信件。「我相信，在不久的將來，各州還會採取其他行動」。

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響