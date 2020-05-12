【中國經濟】復產致食品供應增令CPI漲幅降 疫情+商品價格跌令PPI急跌

▲ 復產致食品供應增令CPI漲幅降 疫情+商品價格跌令PPI急跌

國家統計局公布，4月消費者價格指數(CPI)同比上漲3.3%，比上月回落1.0個百分點，並低於市場預期，創去年9月以來最低，當月CPI同比上漲3%。統計局分析，復產導致食品供應增，從而使食品價格跌，令CPI漲幅減少，又指數據反映4月國內新冠肺炎疫情防控向好的態勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，4月食品價格環比下降3.0%，降幅收窄0.8個百分點，影響CPI下降約0.70個百分點，是帶動CPI下降的主因。食品中，鮮菜供應量增加，價格下降8.0%，降幅收窄4.2個百分點；生豬產能加快恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續下降7.6%，降幅擴大0.7個百分點；鮮果和雞蛋供應充足，價格均下降2.2%。

非食品價格下降0.2%，影響CPI下降約0.17個百分點。其中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格各降7.5%、8.2%和3.7%；隨出行需求增加，飛機票價格上漲5.6%。據測算，在4月份3.3%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.2個百分點，新漲價影響約為0.1個百分點。1-4月平均CPI同比上漲4.5%。

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至於4月PPI年降3.1%，創2016年4月來最大降幅，官方稱主要受疫情和國際大宗商品價格持續下降等因素影響。受國際原油價格大幅度下跌影響，石油相關行業產品價格降幅繼續擴大。其中石油和天然氣開採業價格下降35.7%，擴大18.7個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降9.0%，擴大1.2個百分點。不過，醫藥制造業價格由平轉漲，上漲0.3%。

主要行業價格降幅均有所擴大，石油和天然氣開採業價格下降51.4%，擴大29.7個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降19.8%，擴大9.2個百分點。農副食品加工業價格上漲6.2%，漲幅回落0.5個百分點。而據測算，在4月份3.1%的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-0.3個百分點，新漲價影響約為-2.8個百分點。

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責任編輯：游昊雲