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【肺炎疫情】武漢當局緊急通知：全市全員核酸篩查 限10日完成

社會熱點 11:42 2020/05/12

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內地新冠肺炎疫情現反彈風險，武漢市日前再現6宗社區感染病例，武漢當局發布通知，指要在全市範圍內實行全員新冠狀病毒核酸篩查，十天內要檢測1000萬人。當局將該計畫命名為「十天大會戰」。

十天內要檢測全市1000萬人

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組11日下發《關於開展全市新冠狀病毒核酸篩查的緊急通知》（下稱《通知》），其中通知武漢各區新冠肺炎疫情防控指揮部：經研究決定，在武漢全市範圍內實行全員新冠狀病毒核酸篩查「十天大會戰」。各區按10天期限，做好本轄區全員核酸篩查計劃安排。

內媒澎湃新聞今日從武漢多個區疫情防控指揮部證實了這一消息，目前各區均已按照文件要求，根據區裡情況緊急制定實施方案。報道指，該緊急通知的下發與武漢東西湖區出現多例再確診病例有關。

5月9日、10日兩天，武漢共新增6宗新冠肺炎確診病例，打破了湖北省連續35天無新增確診病例的記錄。

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根據武漢市衛健委的通報，這6宗病例均居住在武漢市東西湖區長青街三民小區，其中有兩對夫婦。經專家分析，該小區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要為既往社區感染。

《通知》要求，各區負責根據轄區人口規模，常態化疫情防控要求，結合本區實際、制定具體實施方案。方案需明確本轄區基本情況、組織方式、時間安排及其他事項。實施方案需5月12日中午12時前，以紅頭文件形式反饋至指定郵箱。

《通知》指，核酸篩查應該突出重點，確保重點人群、重點區域優先覆蓋，應將老舊小區，居住密集小區和流動人口集中區域作為排查重點，排查範圍應包括轄區常住居民和流動人口。

武漢市委書記：為復工復產復課提供安全保障

另據《長江日報》報導，湖北省委常委，武漢市委書記王忠林11日到三民小區現場檢查防控工作，督導疫情防控措施落實情況。

王忠林部署，近期要集中力量，對全市既往病例集中小區、老舊小區、人員構成複雜小區開展拉網式排查，確保防控無死角、無漏洞；全面擴大核酸檢測範圍，為復工復產、复商復市、復學復課提供安全保障。

國家衞健委今日公布，內地11日新增確診病例1宗，為在內蒙古的境外輸入病例；昨日無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為在上海的境外輸入疑似病例。內地昨日新增無症狀感染者15宗。

截至昨日，內地現有確診病例115宗，其中重症病例10宗，累計治愈出院病例78171宗，累計死亡病例4633宗，累計確診病例82919宗，現有疑似病例3宗。

責任編輯：蒯宇澄

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