【調查疫情】反制第二槍？中國禁4間澳洲肉商進口 稱違反檢疫要求

（新增外交部回應）

中澳緊張關係繼續升級，早前澳洲要求調查中國疫情，中國駐澳洲大使成競業指，中國或因此不買澳洲牛肉，近日就有消息表明成競業所指已落到實處：澳洲多家主要屠宰場已登上中國的黑名單，被禁止進口紅肉到中國。這也是中國繼向澳洲大麥徵收高額關稅後的第二項舉措。

在北京，外交部發言人趙立堅今日回應指，中國海關在對進口肉類產品進行查驗時，連續發現澳洲個別企業多批次輸華牛肉產品存在違反雙方主管部門共同確定的檢驗檢疫要求的情況。中方決定即日起暫停接受4家澳洲企業肉類產品的進口申報，並已經通報澳方主管部門。

澳洲稱將與中國溝通 讓肉企盡快正常運營

據澳洲廣播公司（ABC）今天報道，中國對澳洲四個屠宰場實施了進口禁令，包括在昆士蘭的3個以及新南威爾士的1個。報道引述一位分析師說，這四間肉企占澳洲向中國出口牛肉總額的35%，今年的貿易額有望達到35億美元。

澳洲貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）的一份聲明說，政府已被告知有關中國當局暫停實施有關標籤和健康證書要求的規定。

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聲明提到，「我們擔心禁止進口似乎是基於高度技術性的問題，這可以追溯到一年多以前。」「我們將與澳洲和中國的工廠和主管部門合作，尋求找到一種解決方案，使這些企業能夠盡快恢復正常運營。」

被禁的4間肉企中 有一間是中資持有

南昆士蘭大學研究中國貿易的澳洲學者Ben Lyons說，中國正在與澳洲進行「外交遊戲」，「有點諷刺的是，當中國禁止肉類工廠時，其中有一個是中國投資的，在基爾科伊屠宰場（Kilcoy abattoir），所以它有時不像我們以為的那樣是精心策劃的。」

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據悉，Kilcoy abattoir為中資所持有。Kilcoy Pastoral為Kilcoy Global Foods旗下事業，而Kilcoy Global Foods已在香港申請上市，主要股東包括中國北京厚生投資（Hosen Capital）和四川新希望集團，是麥當勞中國、海底撈 、Shake Shack的供應商。

稍早前，澳媒報道稱，中國商務部可能建議針對澳洲進口中國的大麥課徵關稅，其中可能包括高達73.6%的反傾銷稅和6.9%的反補貼稅，這可能會造成數億美元的貿易損失。

責任編輯：費風

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