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【中美角力】大摩亞洲前主席羅奇：中美關係處全面破裂邊緣

國情動向 12:08 2020/05/12

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【中美角力】大摩亞洲前主席羅奇：中美關係處全面破裂邊緣

新冠肺炎疫情令中美關係急劇變壞，雙方就疫情源頭調查、中美貿易協議落實激烈角力。摩根士丹利亞洲前主席史堤芬羅奇（Steven Roach）形容，中美關係處全面破裂邊緣，這是一場悲劇。

史堤芬羅奇接受《環球時報》訪問時表示，中美關係為過去25年他關注以來最差，認為首先是去年貿易戰，其後轉而至對新冠疫情的爭端。

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美國民調亦顯示跨黨派對中國的反感情緒創新高。而共和黨的政治策略文件近期外洩，顯示該黨在大選宣傳中將集中攻擊中國。

史堤芬羅奇指，美方近期多項新政策，皆與上述攻擊中國的取態吻合，例如把供應鏈從中國帶回美國、研擬更新或增加關稅等。

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該等政策在貿易戰及新冠疫情輿論戰後出現，使他相信，中美關係處於全面破裂邊緣，且不預期情況在美國總統大選前改善。

史堤芬羅何形容這是一場悲劇，指情況不至於發展至此，但美國政治有時候會帶往不幸的方向，今次亦為其中之一。

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本報記者：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

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