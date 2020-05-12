【中美角力】美參院通過法案助台灣再成世衛觀察員 世衛：無權邀台參與WHA

▲ 美參院通過法案助台灣再成世衛觀察員 世衛：無權邀台參與WHA

世衛大會（WHA）召開在即，中美就新冠肺炎的角力也持續。美國參議院11日就通過一項挺台灣參與世衛的法案。法案指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛觀察員身分，若台灣仍未能獲邀出席，國務卿須提交報告說明。世衛同日表示，無權邀請台灣參與WHA，台灣過去以「中華台北」名義受邀是因有政治共識。

WHA即將在18日展開，台灣至今仍未收到邀請函。美國聯邦參議院11日一致同意，通過編號為S.249的法案，指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛（WHO）觀察員身分。法案是由參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）於去年1月29日領銜提出，並獲得21位跨黨派參議員連署支持，參議院外交委員會去年6月3日無異議通過這項法案。

根據提交至參議院全院的法案版本，若台灣未以觀察員身分獲邀參加WHA，美國國務卿需提交給美國國會一份報告，說明美國協助台灣參與世衛做了哪些改變或改進。法案指出，台灣從2009年以觀察員身分參加WHA，但蔡英文2016年上任後，台灣的國際空間遭到中國打壓，當年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017年與2018年更未接獲世衛大會邀請。

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▲ 世衛稱無權邀台參與WHA

法案強調，台灣在全球衛生方面是模範貢獻者，為許多全球衛生挑戰提供金援及技術協助；台灣自1996年以來，投入超過60億美元進行國際衛生人道協助，受益國家超過80個。

法案連署人之一、友台共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）發新聞稿表示，為了擊敗新冠肺炎，美國必須加強與每個致力於確保資訊透明、拿出最佳典範作為的夥伴合作。賈德納指出，賦予台灣世衛觀察員身分，不只讓台灣能夠與世界完整分享防疫經驗，更能如實反映台灣對全球衛生的貢獻，不再因大陸反對受壓縮。

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同日，世衛法律顧問索羅門（Steven Solomon）表示，接獲13個國家邀請台灣參與WHA的提案，但因成員國意見分歧，世衛總幹事譚德塞未獲授權發出邀請。他指出，世衛秘書處是根據194個成員國決定的政策及框架下運作，在49年前已決定中華人民共和國是中國在世衛的唯一合法代表，這決定迄今依然有效。

他表示，台灣於2009年至2016年以「中華台北」身分參加世衛大會，是因成員國找到外交政治上的同意方案，在這基礎上，當時的總幹事可以發出邀請；但現在缺乏這種一致性支持，會員國之間意見分岐，因此譚德塞無權發出邀請。

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責任編輯：游昊雲

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