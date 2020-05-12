致信人大籲「國民制憲」後被捕 學者張雪忠已獲釋

中國學者張雪忠因致函全國人大呼籲國民制憲、和平轉型，11日遭上海警方逮捕，據稱其約24小時後已獲釋返回住處；張雪忠本人於凌晨透過微信報平安。

前上海華東政法大學副教授張雪忠近日因發表近萬字公開信給中國全國人大，呼籲國民制憲而被捕；不過張雪忠的友人確認，他已於一天後回家。

張雪忠在凌晨零時56分於微信報平安：「看到不少朋友關心我的情況，非常非常感謝！我已在家中，一切安好。祝大家晚安。」

受新冠肺炎疫情影響，全國「兩會」延宕至5月21日揭幕。網上日前流傳一封張雪忠「致13屆全國人大3次會議全體代表的一封信」指出，人大代表不是中國人民自由選舉產生，缺乏國民的授予和委託，因此現行的憲法「根本是一部偽憲法」，不能體現全體國民的政治意志。

他又在信中提及武漢爆發新型肺炎疫情一事，指事件反映政府對社會與民眾長期的嚴密管控，幾乎已完全摧毀中國社會的組織和自救能力，導致遍佈疫區的無數人道主義災難。

他並提出多項改革現行制度的建議，包括容許人民自由結社和創辦、經營新聞媒體等，又要求立即釋放全部政治犯和良心犯等。

張雪忠2013年曾因公開呼籲中國實施憲政，遭華東政法大學停職解聘，2019年再被吊銷律師執業證。

責任編輯：費風

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