【中美角力】去中國化？特朗普據報禁聯邦退休金投資中國股票

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【中美角力】特朗普火滾回應為何美國多人死於疫情：去問中國吧（有片）
新冠肺炎疫情重創美國經濟、疫情亦加深中美矛盾，致中美關係緊張火上澆油。美媒獲得的白宮官員信件映，特朗普下令撤回聯邦僱員退休基金在中國的投資，指有關投資存在風險，甚至涉國家安全考慮。
霍士財經網獨家報道，一封由白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）和經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一去信勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia），指白宮不希望聯邦政府僱員的節約儲蓄計劃（TSP）投資在中國市場。信件更直接將中國處理疫情的手法，當成其中一個不應投資中國公司的原因。
在第二封由斯卡利亞寫給聯邦退休儲蓄投資委員會主席米高甘迺迪（Michael Kennedy）的信件中，亦重申庫德洛和布萊恩「基於投資風險和國家安全議題，對該投資計劃感非常憂慮」，又在總結提到轉移部分基金投資是「按特朗普指示而行」。
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據了解，聯邦僱員退休基金在中國市場的投資額達45億美元（折合約351億港元）。
彭博通訊社早前亦引述消息指，特朗普正探討阻止一個政府退休基金，投資被視為國家安全風險的中國股票。
反映中美關係低迷
聯邦政府的退休儲蓄基金「節儉儲蓄計劃」（The Thrift Savings Plan），原計劃於2020年中之前，轉移其約500億美元的國際基金投資 MSCI 國家指數（MSCI ACWI），該指數涵蓋包括中國在內的新興市場。
路透社援引曾擔任已故前總統列根國家安全顧問、負責國際經濟事務的羅傑斯·魯賓森（Roger Robinson）說，「難道我們很快就要看到……聯邦僱員……實質上在不知不覺中（unwittingly）拿他們的退休金去資助多家聲名不好的企業？」
責任編輯：鄧國強
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