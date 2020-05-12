▲ 【中美角力】去中國化？特朗普據報禁聯邦退休金投資中國股票

新冠肺炎疫情重創美國經濟、疫情亦加深中美矛盾，致中美關係緊張火上澆油。美媒獲得的白宮官員信件映，特朗普下令撤回聯邦僱員退休基金在中國的投資，指有關投資存在風險，甚至涉國家安全考慮。

霍士財經網獨家報道，一封由白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）和經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一去信勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia），指白宮不希望聯邦政府僱員的節約儲蓄計劃（TSP）投資在中國市場。信件更直接將中國處理疫情的手法，當成其中一個不應投資中國公司的原因。

在第二封由斯卡利亞寫給聯邦退休儲蓄投資委員會主席米高甘迺迪（Michael Kennedy）的信件中，亦重申庫德洛和布萊恩「基於投資風險和國家安全議題，對該投資計劃感非常憂慮」，又在總結提到轉移部分基金投資是「按特朗普指示而行」。

【中美角力】推動去中國化？美國多州擴產N95等醫療物資

【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

據了解，聯邦僱員退休基金在中國市場的投資額達45億美元（折合約351億港元）。

彭博通訊社早前亦引述消息指，特朗普正探討阻止一個政府退休基金，投資被視為國家安全風險的中國股票。

反映中美關係低迷

聯邦政府的退休儲蓄基金「節儉儲蓄計劃」（The Thrift Savings Plan），原計劃於2020年中之前，轉移其約500億美元的國際基金投資 MSCI 國家指數（MSCI ACWI），該指數涵蓋包括中國在內的新興市場。

【去中國化】美國訂行動計劃 強力推全球供應鏈去中國化

【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻

路透社援引曾擔任已故前總統列根國家安全顧問、負責國際經濟事務的羅傑斯·魯賓森（Roger Robinson）說，「難道我們很快就要看到……聯邦僱員……實質上在不知不覺中（unwittingly）拿他們的退休金去資助多家聲名不好的企業？」

【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式

【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話

玻璃大王曹德旺：警惕疫情後全球產業鏈去中國化

【去中國化】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

【新冠肺炎】疫症後國際格局大變 中美加速脫鉤全球化崩塌

【習特會】智庫提提特朗普 美國經濟應局部與中國脫鉤

【習特會】智庫提提特朗普 美國經濟應局部與中國脫鉤

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC