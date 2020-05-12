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內地3成主題樂園重開 攜程：中國消費者仍是最具消費力群體

經濟脈搏 12:59 2020/05/12

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上海迪士尼樂園時隔3個多月後，於昨日重新開放，這也是自新冠肺炎疫情以來，全球首個暫停關閉並重新開園的迪士尼樂園。在線旅游平台的數據顯示，在「迪士尼效應」的刺激下，內地主題樂園也加速重啟步伐，訂票量隨之上漲。

上海迪士尼樂園重新開放（新華社資料圖片）

內地重開的各類主題樂園達418個

據內地澎湃新聞，上海海昌海洋公園10日宣布，室內場館全面開放。而廣州長隆歡樂世界、長隆水上樂園、長隆國際大馬戲劇院等也將於5月底重新開放。

去哪兒網平台數據顯示，截至目前，中國境內重開的各類主題樂園達到418個，佔比30%。從規模來看，大型主題樂園中，成都重開的主題樂園達到7個、深圳有6個、上海有4個，成為全國主題樂園重開最多的城市。

與此同時，在剛剛過去的周末（5月9日、5月10日），去哪兒平台上對內地各主題樂園的搜索量較「五一」環比增長3倍。

【上海迪士尼重開】多數遊客戴口罩 設施多有運營但限人流（有片）

【報復性消費？】上海迪士尼樂園下周一重開 首日門票開賣3分鐘即售罄

上海迪士尼11日在限人數下重開 為全球首個

去哪兒網總裁勾志鵬表示，受「迪士尼效應」影響，內地各個主題樂園將加快重啟，5月、6月將迎來主題樂園復工復產的高峰，在此影響下，即將到來的端午節小長假、暑期將幫助主題樂園實現快速回暖。攜程全球玩樂平台首席商務官方洪峰則分析稱，上海迪士尼樂園門票的銷售情況說明中國消費者對旅游度假有巨大的需求，也仍是全球最具消費能力的群體。

責任編輯：尹航

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