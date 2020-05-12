▲ 【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣 台當局這樣回應

曾3度拿下金像獎影帝，又曾奪金馬獎最佳男配角的香港演員黃秋生，今天（12日）在facebook說，自己目前正在台灣隔離14天中，且準備入籍台灣，算是親證自己有移民台灣的計劃。但台灣中央社引述相關單位說，尚未收到黃秋生的入籍申請案。

黃秋生1990年開始活躍影壇，1993年《八仙飯店之人肉叉燒包》、1998年《野獸刑警》和2018年《淪落人》，他三度奪下香港電影金像獎最佳男主角獎，並以《想飛》、《無間道》與《頭文字D》三度獲得台灣金馬獎最佳男配角獎。

【移民台灣】法新社：移居台灣港人增三成 他們在想什麼？

【反修例】彭博關注港人憂慮：移民台灣急增三成

他今天（12日）凌晨在facebook貼出一張彩色書法練習照，並發文「人在台灣。隔離14天。自得其樂」。網友除熱烈表示歡迎，還有人提議「入籍台灣吧」，黃秋生回應說「準備中」，透露出移民台灣的打算。

黃秋生近年不時在社交媒體上，發表對時事的見解，有時在香港引發一些爭議。

中央社：台灣相關單位尚未收申請

黃秋生準備入籍台灣的消息傳到PTT，也引發台灣網民熱烈討論，搞笑表示「什麼時候要開叉燒包店」、「我這裡有一批好便宜的肉啊」、「賣叉燒包一定去吃爆」、「記得不要上天台」。另有網友留言：「歡迎你來台灣！享受無拘無束的生活......」、黃秋生也回說「感受到」。

港人申請移民台灣創20年高 因政爭太吵耳？

文化部「殺」錯黃秋生 黃：粗口歌不是我的

台灣中央社報道，據指出，台灣相關單位尚未收到黃秋生的入籍申請案。

另外，台灣目前正採取入境限制，網民質疑他如何入台，據報拍片應屬商務簽注，抵台後均要接受家居檢疫14天。

▲ 曾3度拿下金像獎影帝，又曾奪金馬獎最佳男配角的香港演員黃秋生，今天（12日）在facebook說，自己目前正在台灣隔離14天中，且準備入籍台灣。

▲ 他今天（12日）凌晨在facebook貼出一張彩色書法練習照，並發文「人在台灣。隔離14天。自得其樂」。

王晶《環時》受訪：與黃秋生斷交想了很久

京戲院封殺黃秋生 指是外國顛覆勢力

反佔中 王晶發微博與黃秋生杜汶澤何韻詩絕交

黃秋生轟簡體字 輿論兩極

責任編輯：伍樂